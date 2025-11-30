Régimen cubano teme que una caída de Maduro acelere su propia crisis económica

Vídeos relacionados:

El régimen cubano sigue con inquietud –y mucha preocupación– la creciente presión militar de Estados Unidos sobre Venezuela y la firme postura del secretario de Estado, Marco Rubio, ante el dictador de Nicolás Maduro, una combinación que, según expertos, podría precipitar un nuevo golpe económico para La Habana.

Según un reporte de la agencia EFE, la alarma del régimen cubano se centra en las posibles repercusiones políticas y económicas de un cambio de poder en Caracas, principal aliado energético y financiero de la isla.

Analistas consultados por la agencia señalaron que la pérdida del apoyo venezolano representaría un duro golpe para la debilitada economía cubana.

El exdiplomático y analista Carlos Alzugaray indicó que en La Habana “hay consternación” por la posibilidad de un conflicto entre Estados Unidos y Venezuela que podría “derramarse hacia Cuba”, donde la situación interna ya es descrita como una “policrisis” marcada por la inflación, la escasez y los apagones prolongados.

Por su parte, el cubanoamericano Ricardo Herrero, director ejecutivo del Cuba Study Group, explicó a EFE que el régimen percibe “el riesgo de perder su principal aliado y los subsidios de petróleo” justo cuando enfrenta una economía en colapso.

Cuba recibe actualmente de Venezuela unos 32,000 barriles diarios, cerca de una cuarta parte de sus necesidades energéticas.

Herrero agregó que, sin ese suministro, la isla se vería obligada a recurrir a fuentes más costosas como México o Rusia, lo que agravaría la inflación, el desabastecimiento y el malestar social.

Además, advirtió que la pérdida de Caracas como socio obligaría a La Habana a una mayor dependencia de Moscú y Pekín en un contexto de creciente rivalidad con Washington.

El canciller cubano, Bruno Rodríguez, calificó recientemente la presencia militar de Estados Unidos en el Caribe como una “locura” y una “violación del derecho internacional”, afirmando que la estrategia de Washington responde a “objetivos guerreristas” que solo traerán “violencia e inestabilidad”.

Alzugaray, sin embargo, cree que la eventual caída del chavismo no necesariamente significaría el fin del régimen cubano.

“Cuba ha tenido una gran resiliencia. Es posible que logre resistir, aunque los desafíos actuales son mucho más graves que en el pasado”, afirmó.

Ambos expertos coincidieron en que la economía cubana se encuentra en una posición de extrema fragilidad, y que la desaparición del apoyo venezolano podría acelerar su deterioro estructural, con efectos directos sobre la energía, el transporte y los servicios básicos.