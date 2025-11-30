Un mes después del huracán Melissa, el transporte en el oriente de Cuba sigue en emergencia

Vídeos relacionados:

Más de un mes después del devastador paso del huracán Melissa por el oriente de Cuba, la situación del transporte -especialmente el ferroviario- continúa lejos de la normalidad.

Las autoridades insisten en que avanzan los trabajos de recuperación, pero los reportes oficiales siguen evidenciando una infraestructura colapsada, afectaciones acumuladas durante años y un país que enfrenta esta crisis con una vulnerabilidad que la tormenta solo dejó más expuesta.

El ministro de Transporte, Eduardo Rodríguez Dávila, compartió en Facebook un nuevo parte sobre las labores en la región oriental.

Captura de Facebook / Eduardo Rodríguez Dávila

El mensaje, firmado por el viceministro primero Luis Roberto Rosés, detalla acciones en marcha y proyecciones inmediatas.

Pero también confirma, entre líneas, el deterioro profundo del sistema ferroviario y de muchas carreteras, que ya mostraban graves deficiencias antes del ciclón y ahora enfrentan un nivel de destrucción sin precedentes.

Ferrocarriles: promesas de conexión mientras persisten los tramos destruidos

Según el balance, "en las próximas 48 horas" debería quedar conectada la provincia de Santiago de Cuba con Guantánamo y Granma, específicamente con Bayamo.

Por su parte, la circulación de los trenes nacionales -interrumpida tras los daños en varios segmentos de la Línea Central- se reanudarían "en los próximos días".

A inicios de noviembre, casi todos los trenes nacionales fueron cancelados por las afectaciones severas dejadas por Melissa. Solo se mantuvo operativa la ruta La Habana–Holguín, con un viaje cada cuatro días.

Rodríguez Dávila anunció que la vía entre Bayamo y Camagüey será el siguiente tramo a recuperar, para enlazar nuevamente con la la Línea Central por donde circula la ruta nacional La Habana–Bayamo/Manzanillo.

Los daños reportados por el huracán incluyen terraplenes destruidos, rieles colgando sobre zanjas abiertas y puentes socavados.

Las imágenes difundidas por el ministro en semanas previas mostraban tramos completos de la vía férrea en Santiago "en el aire", como ocurrió entre los kilómetros 833 y 834.5, y el colapso total del terraplén en el kilómetro 205.8, en Palma Soriano.

En este momento, las autoridades aseguran que las estaciones ferroviarias están siendo alistadas para recibir trenes próximamente, con énfasis en la terminal Senén Casas, en Santiago de Cuba, donde se da servicio a los pasajeros del tren, de Ómnibus Nacionales y Vía Azul.

Pero el grado de daño acumulado -tanto previo como posterior al ciclón- apunta a una recuperación que será lenta y desigual.

Carreteras: obras anunciadas, daños persistentes

En su actualización, el dirigente informó sobre un plan conjunto con el Ministerio de la Construcción para recuperar las vías de interés nacional y local, y afirmó que el programa cuenta con "los recursos necesarios".

Entre las acciones previstas está una segunda voladura en Babujal, Guamá, donde el deslizamiento de la montaña sobre el mar dejó la carretera completamente intransitable.

La maniobra busca alejar definitivamente la vía del litoral para evitar que los fenómenos extremos la destruyan una y otra vez.

A su vez, se mencionó la reparación de una vía interior en Palma Soriano, con ocho puntos afectados y cuya rehabilitación es clave para transportar agua, mover personas y garantizar la zafra.

La descripción del propio ministro sobre los trabajos -dependientes de piedras, nivelación y un extenso esfuerzo manual- revela el nivel de precariedad estructural que ya existía antes del huracán.

Aunque se mantienen activas algunas rutas urbanas y municipales "donde es posible acceder", las limitaciones siguen siendo severas.

Las dificultades para circular no solo afectan servicios esenciales como el traslado de pacientes de hemodiálisis, sino también la movilidad general en una región donde muchas comunidades continúan parcialmente aisladas desde finales de octubre.

El pasado 10 de noviembre llegó ayuda técnica procedente de Venezuela, con especialistas en puentes, vialidad, obras civiles y servicios eléctricos, así como recursos adicionales a través del mecanismo ALBA.

Puertos y ayuda externa: operaciones vitales en medio de la emergencia

El sector portuario ha mantenido su funcionamiento. Dos buques estaban en proceso de descarga: uno con donativos de Venezuela y otro con 13,000 toneladas de arroz. Tras la salida de este último, se espera la llegada de un barco con azúcar.

El buque, además, regresaría a su país para recoger nuevos insumos destinados a la recuperación vial y de obras de fábrica.

Melissa: un impacto devastador sobre una infraestructura ya debilitada

El huracán Melissa tocó tierra el 29 de octubre por la costa sur de Guamá, en Santiago de Cuba, clasificado como "extremadamente peligroso".

Su paso dejó incomunicado prácticamente todo el oriente del país, con daños que se sumaron a un sistema de transporte que ya arrastraba un deterioro profundo antes del fenómeno.

Las consecuencias fueron inmediatas: suspensión de casi todos los trenes nacionales, carreteras devastadas, tramos ferroviarios colapsados y pueblos enteros sin conectividad terrestre. La población quedó expuesta durante días, sin vías de acceso ni servicios básicos garantizados.

Un mes después, la situación continúa siendo crítica.

Aunque el gobierno asegura que la recuperación avanza y que existen recursos para completar los trabajos, las cifras, los daños visibles y la lentitud del restablecimiento muestran una realidad distinta: el país enfrenta esta emergencia con una infraestructura al límite y con una capacidad de respuesta insuficiente.

La crisis del transporte en Cuba no comenzó con Melissa, pero el huracán dejó en evidencia, con crudeza, el estado real del sistema. La recuperación será larga, costosa y -a juzgar por la complejidad de los daños- muy lejos de resolverse en los plazos que las autoridades anuncian.