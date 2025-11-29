Indignación en Matanzas por publicación oficial que minimiza la falta de boquillas de aerosol en urgencias

Vídeos relacionados:

Una publicación de la Dirección de Salud de Matanzas desató una ola de indignación entre médicos, periodistas y ciudadanos, al intentar minimizar la falta de boquillas de aerosol en los servicios de urgencias, un recurso básico para tratar crisis respiratorias como el asma.

El mensaje oficial compartido en Facebook , titulado "La ciencia detrás de tu respiración: Boquillas de aerosol en Urgencias", asegura que la boquilla "es una herramienta útil", pero que su ausencia "no significa un riesgo vital" ni impide que el paciente reciba el tratamiento adecuado.

Según el post, el personal médico está preparado para administrar la medicación "por diversas vías y con diferentes dispositivos", que también son "efectivos" para tratar afecciones respiratorias y garantizan que el medicamento haga efecto.

El texto, lejos de calmar los ánimos, abrió un torrente de críticas de profesionales sanitarios que cuestionan la veracidad de esas afirmaciones y denuncian el estado crítico en el que se encuentra el sistema de salud provincial y del país.

Médicos desmienten al organismo sanitario: "¿En qué protocolo dice que el aerosol no es primera línea?"

Una doctora fue de las primeras en pronunciarse, dejando un comentario contundente:

"¿Quién escribió esto? ¡Alguien que no es médico, claro está! ¿En qué protocolo actualizado está que el aerosol no es primera línea de tratamiento para las crisis de asma? Que me lo pasen para estudiármelo".

La profesional denunció la falta casi total de insumos en los cuerpos de guardia: desde medicamentos básicos hasta iluminación adecuada para poder inyectar a un paciente sin cometer errores.

Añadió que el personal debe acudir a las guardias llevando sus propios recursos para evitar que un enfermo muera por la escasez generalizada.

La doctora cuestionó la "falta de humanidad" y el intento de presentar una normalidad inexistente. "Vergüenza ajena da esta publicación", subrayó.

Otra doctora, del área de Milanés, también arremetió contra el mensaje institucional.

"Milanés no tiene esfigmo en los cuerpos de guardia, eso tampoco es necesario, ¿verdad? Estoy segura de que esta barbaridad no la escribió un médico que hace guardias y le da la cara al pueblo", afirmó.

Una crisis respiratoria en plena ola de contagios

La escasez ocurre justamente en una época del año especialmente dura para pacientes con enfermedades respiratorias.

La periodista oficialista Yuni Moliner reveló que la carencia es generalizada.

"Milanés no tiene boquillas, el Pediátrico tiene cinco, Playa solamente seis. Este tiempo es malísimo para las personas con enfermedades respiratorias", detalló.

Lejos de ser un fenómeno aislado, estas carencias reflejan un sistema sanitario colapsado: hospitales deteriorados, falta de insumos esenciales y plantillas médicas incompletas.

Todo esto ocurre mientras el propio gobierno reconoció recientemente la gravedad del incremento de enfermedades respiratorias y la magnitud de los contagios en la población, con más de 100 personas ingresadas en terapia intensiva, la mayoría niños y adolescentes.

"La resistencia creativa no se aplica aquí"

La indignación se multiplicó. Ciudadanos también exigieron responsabilidades.

"Expliquen cómo se administra un aerosol sin nebulizador", dijo una matancera sabedora de que no existe forma alternativa que reemplace a un nebulizador o una boquilla.

"No quieran tapar más el sol con un dedo que por decir semejantes barbaridades en vez de la realidad, estamos tan j... Por médicos que se prestan para decir en TV nacional que todo está resuelto y que tienen todos los recursos, cuando ni ellos mismos se lo creen", criticó.

Otra internauta recordó que sin estos implementos, el personal no puede garantizar que el medicamento llegue a las vías respiratorias.

“La administración de salud, directores y vicedirectores deben buscar boquillas o mascarillas de oxígeno", dijo una internauta, y agregó que sin estos implementos, el personal no puede garantizar que el medicamento llegue a las vías respiratorias. "La resistencia creativa no se aplica en estos casos".

Una población cansada de explicaciones vacías

Los comentarios en el post se volvieron cada vez más severos.

"Lo que deben buscar ya y a gran escala es la vergüenza que se les perdió", "Quiero ver un video donde estén dándole aerosol sin boquilla a un paciente", "La ciencia detrás de la estupidez de este tipo de publicaciones" o "Esto es locura, y de las peligrosas", fueron algunas críticas.

Una usuaria resumió el sentir general.

"Los cuerpos de guardia hacen 24 horas con dos boquillas y la sala respiratoria del pediátrico con cinco. Ya no sigan con publicaciones que dan asco. El sistema de salud en Cuba es fallido".

Una publicación que expone el profundo deterioro del sistema sanitario

El intento institucional de restar importancia a la falta de boquillas -un insumo básico y de uso masivo- terminó exponiendo nuevamente la precariedad real que enfrentan profesionales y pacientes.

En medio de un aumento de enfermedades respiratorias en la Isla, la población se siente abandonada, sin medicamentos, sin equipos esenciales y sin una infraestructura mínima que permita una atención digna.

La reacción de los médicos demuestra el desgaste acumulado tras años de improvisación, silencios oficiales y un deterioro progresivo que hoy afecta incluso la capacidad de responder a emergencias comunes.

Mientras la crisis sanitaria continúa profundizándose, la indignación crece: ya no se trata solo de escasez, sino de la distancia entre la realidad y el discurso oficial que intenta negarla.