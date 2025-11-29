Cirugía suspendida por derrumbe en quirófano: El infierno que vive un prestigioso médico de Camagüey

Vídeos relacionados:

El doctor Castor San Quintín Muñoz, jefe de Radiología del Hospital Pediátrico de Camagüey y formador de generaciones de médicos en la provincia, vive una auténtica pesadilla hospitalaria.

Tras sufrir una fractura de cadera, quedó atrapado en un circuito de demoras, precariedad extrema y riesgos evitables dentro del propio sistema de salud al que ha dedicado su vida, según denunció el periodista independiente José Luis Tan Estrada.

Tan Estrada describió al especialista como un “profesor de profesores”, guía académico y referente para cientos de estudiantes que hoy ejercen gracias a su rigor y entrega.

Sin embargo, subrayó que ni su prestigio ni su trayectoria han bastado para protegerlo del colapso que vive la salud camagüeyana, convertido ahora en carne propia en el calvario que atraviesa tras su accidente.

Todo comenzó cuando el médico sufrió una caída que le provocó una fractura de cadera.

Captura de Facebook Lo más leído hoy:

A partir de ese momento, lo que debía ser una atención rápida y organizada se transformó en un vía crucis: el doctor tuvo que esperar horas por una ambulancia para ser trasladado e ingresado en la Sala de Ortopedia del Hospital Provincial de Camagüey, donde quedó a la espera de la cirugía correctora, ubicado como tercer paciente en el listado quirúrgico, según el relato del periodista.

Cuando por fin llegó el momento de intervenirlo, ya bajo los efectos de la anestesia, ocurrió lo que sus colegas calificaron como “lo inconcebible”.

Un pedazo del techo del salón quirúrgico cedió y cayó dentro del área estéril, contaminándola por completo.

Tan Estrada recoge la reacción alarmada del personal médico, que se preguntaba qué habría ocurrido si el cirujano ya hubiera empezado a operar.

“Imagínese que ya lo hubieran abierto”, relatan, en alusión al riesgo de una infección grave o de una tragedia mayor.

La operación tuvo que suspenderse de inmediato, y la intervención se postergó para el lunes, sin que —según la denuncia— se ofrecieran alternativas claras ni garantías concretas al paciente, que quedó nuevamente a la espera en una sala que no reúne condiciones adecuadas.

Lejos de mejorar, la situación se degradó aún más con el paso de las horas.

Un aguacero en la tarde convirtió el ingreso del médico en un episodio que Tan Estrada describe como un acto de indignidad.

El doctor terminó mojándose dentro del propio hospital, recluido en un cubículo en condiciones deplorables, impropias para cualquier paciente y “aún más inadmisibles tratándose de un médico que ha dedicado toda su vida al servicio público”.

Para el periodista, el caso del doctor Castor San Quintín es mucho más que un incidente puntual: expone la desprotección y la peligrosa precariedad que marcan hoy el sistema de salud cubano, y duele especialmente porque demuestra que ni siquiera sus mejores profesionales —los que han sostenido hospitales, aulas y guardias durante décadas— están a salvo del abandono institucional.

Tan Estrada sostiene que lo que enfrenta hoy este reconocido especialista exige respuestas y acciones inmediatas, no solo en términos de infraestructura —reparar techos, asegurar quirófanos, garantizar ambulancias—, sino en clave de dignidad humana y respeto.

A su juicio, el país no puede permitirse seguir tratando a sus médicos “como si fueran prescindibles”, y el calvario del doctor Castor San Quintín se ha convertido en un símbolo doloroso de ese deterioro.