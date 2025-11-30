Captan robo en barbería de Santa Clara: "Así operan"

Un video que circula en redes sociales muestra el momento en que dos jóvenes cometen un robo dentro de una barbería de Santa Clara, utilizando una maniobra de distracción para sustraer un ventilador del local sin ser detectados de inmediato.

La grabación, compartida por un miembro del grupo de Facebook Compra y venta de máquinas de pelar Habana, fue acompañada del mensaje: “Ladrones en barbería. Así operan.”

Según la publicación, el hecho ocurrió en una barbería del municipio Santa Clara, aunque varios usuarios señalan que casos similares se han registrado en distintos barrios.

En el video se observa cómo uno de los implicados entra al local fingiendo vender productos para el cabello, entre ellos pomos de keratina, mientras conversa con los barberos para distraerlos.

Mientras tanto, su cómplice aprovecha el descuido para tomar un ventilador portátil, lo guarda en una mochila y abandona el lugar caminando con aparente tranquilidad.

“Fue cuestión de segundos. Mientras uno hablaba y pedía permiso para mostrar los pomos, el otro ya estaba robando. Esto está pasando a menudo”, comentó uno de los barberos afectados.

El video ha provocado una ola de indignación entre usuarios, que denuncian el incremento de robos pequeños, hurtos y estafas callejeras en establecimientos privados y negocios particulares.

Durante los últimos meses, comerciantes y emprendedores de La Habana, Santiago de Cuba y otras provincias han alertado de un aumento de robos, vandalismo y asaltos a negocios privados, agravado por la crisis económica y la falta de control policial en zonas periféricas.