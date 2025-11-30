Captan robo en barbería de Santa Clara: "Así operan"

El hecho ocurrió en una barbería del municipio Santa Clara, aunque varios usuarios señalan que casos similares se han registrado en distintos barrios de la isla.

Sábado, 29 Noviembre, 2025 - 18:00

Ladrones Foto © Facebook / Compra y venta de maquinas de pelar Habana

Un video que circula en redes sociales muestra el momento en que dos jóvenes cometen un robo dentro de una barbería de Santa Clara, utilizando una maniobra de distracción para sustraer un ventilador del local sin ser detectados de inmediato.

La grabación, compartida por un miembro del grupo de Facebook Compra y venta de máquinas de pelar Habana, fue acompañada del mensaje: “Ladrones en barbería. Así operan.”

Según la publicación, el hecho ocurrió en una barbería del municipio Santa Clara, aunque varios usuarios señalan que casos similares se han registrado en distintos barrios.

En el video se observa cómo uno de los implicados entra al local fingiendo vender productos para el cabello, entre ellos pomos de keratina, mientras conversa con los barberos para distraerlos.

Mientras tanto, su cómplice aprovecha el descuido para tomar un ventilador portátil, lo guarda en una mochila y abandona el lugar caminando con aparente tranquilidad.

“Fue cuestión de segundos. Mientras uno hablaba y pedía permiso para mostrar los pomos, el otro ya estaba robando. Esto está pasando a menudo”, comentó uno de los barberos afectados.

Lo más leído hoy:

El video ha provocado una ola de indignación entre usuarios, que denuncian el incremento de robos pequeños, hurtos y estafas callejeras en establecimientos privados y negocios particulares.

Durante los últimos meses, comerciantes y emprendedores de La Habana, Santiago de Cuba y otras provincias han alertado de un aumento de robos, vandalismo y asaltos a negocios privados, agravado por la crisis económica y la falta de control policial en zonas periféricas.

COMENTAR

Archivado en:

Robos en Cuba
Noticias de Cuba
La Habana
Crisis económica en Cuba
Negocios Privados
Videos
Noticias en 2025
Noticias en Noviembre del 2025
Noticias del Sábado, 29 de Noviembre del 2025

Redacción de CiberCuba

Equipo de periodistas comprometidos con informar sobre la actualidad cubana y temas de interés global. En CiberCuba trabajamos para ofrecer noticias veraces y análisis críticos.

Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí

Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí

¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:

editores@cibercuba.com

+1 786 3965 689

Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.

Redacción de CiberCuba

Equipo de periodistas comprometidos con informar sobre la actualidad cubana y temas de interés global. En CiberCuba trabajamos para ofrecer noticias veraces y análisis críticos.

Siguiente artículo:

No hay más noticias que mostrar, visitar Portada