“De vuelta al corral”: Policía recupera en Guantánamo una cerda robada de 300 libras

Cuba es uno de los pocos países donde el robo y la recuperación de una cerda se convierten en noticia oficial.
En Guantánamo, el régimen presumió en redes un operativo policial para recuperar un animal de 300 libras.
El perfil oficialista Guantánamo y su Verdad publicó este lunes en Facebook un mensaje celebrando lo que describió como una “rápida intervención policial” en el municipio de Niceto Pérez, que permitió recuperar una cerda robada a un vecino de la localidad de El Silencio.
La publicación, acompañada de consignas triunfalistas, relató que el animal estaba siendo trasladado en una camioneta hacia el municipio cabecera, y que la Policía organizó un “operativo de cierre” en el poblado de Granadillo para capturar a los implicados.
Según el reporte, el ladrón había negociado la venta del animal por 150 mil pesos cubanos y se encontraba en libertad condicional tras cumplir una condena anterior por delitos de apropiación.
El caso, que en cualquier país pasaría inadvertido, fue presentado por el perfil vocero del régimen como una muestra de eficacia policial, en un contexto en el que los delitos de mayor impacto —robos violentos, asaltos y corrupción— rara vez son reflejados en la prensa oficial.
La publicación estatal cerró con tono propagandístico: “¡Atrapados y bien atrapados!”, expresión que podría interpretarse como muestra del desespero mediático del régimen por fabricar gestas policiales en medio del caos económico y social que atraviesa el país.
Esta familia fue afortunada. En marzo, durante el Ejercicio Nacional de Prevención y Enfrentamiento al Delito, la Corrupción, las Ilegalidades y las Indisciplinas Sociales, el gobierno de Pinar del Río ofreció una insólita muestra de su eficiencia policial: a un hombre le roban un cerdo en el poblado de Alonso Rojas, municipio Consolación del Sur, Pinar del Río, y la policía le devuelve unas pocas libras de carne en una bolsa plástica.
El caso fue compartido con tono triunfalista por el perfil oficialista De Pinar Soy, que publicó en Facebook la imagen de un agente entregando a la víctima una bolsa con algunas partes del animal sacrificado.
