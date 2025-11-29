Sin piedad: asaltan y golpean a un anciano mototaxista en Sancti Spíritus

La publicación asegura que la Policía actuó con rapidez y capturó al sospechoso

Un anciano que trabajaba como mototaxista fue víctima recientemente de un violento asalto en Sancti Spíritus, tras ser engañado por un hombre natural de Ciego de Ávila quien pidió sus servicios y lo condujo hasta una zona apartada con el pretexto de recoger unos pollos para su hijo enfermo.

De acuerdo con la denuncia divulgada este viernes en Facebook por la página oficialista Avileños de Corazón, el agresor nombrado José Luis González Valgas aprovechó el primer momento de descuido para golpear al conductor y dejarlo tirado, llevándose la moto que constituía su sustento familiar.

La publicación asegura que la Policía actuó con rapidez y capturó al sospechoso poco después, mientras que la moto fue recuperada en manos de presuntos receptadores, quienes también quedaron implicados.

El caso generó indignación entre internautas que denunciaron la frecuencia de asaltos similares, la violencia de los métodos y la sensación de desprotección en la calle.

Varios comentarios cuestionaron la efectividad de las sanciones y señalaron que la reincidencia delictiva se ve favorecida por penas que consideran insuficientes.

Usuarios de Ciego de Ávila y Morón afirmaron que los robos con fuerza y violencia se han vuelto habituales y que, según testimonios, las autoridades exigen atrapar al ladrón “con las cosas en la mano” para poder actuar, lo que aumenta la frustración ciudadana.

Otros lectores subrayaron que los agresores están dispuestos a todo para lograr sus objetivos y pidieron castigos severos, al tiempo que recomendaron mayor cautela a quienes ofrecen servicios de transporte en zonas apartadas.

La reacción general coincidió en señalar la necesidad de frenar la violencia y proteger a quienes trabajan de manera honesta ante lo que describen como un clima delictivo cada vez más extendido.

A inicios de noviembre fue asesinado en Cárdenas, Matanzas, un joven de 34 años conocido cariñosamente como Carlitos, quien fue atacado por un hombre que, según vecinos y allegados, se encontraba en libertad condicional.

El hecho generó gran indignación en la comunidad debido a la falta de control sobre individuos con antecedentes penales.

Otro joven identificado como Raídel falleció el 15 de octubre en Cienfuegos tras las heridas sufridas durante un violento incidente ocurrido en el malecón de esa ciudad, uno de los lugares más concurridos de la urbe.

Durante el propio mes, vecinos de una cuartería en el centro de la ciudad de Santiago de Cuba hallaron el cuerpo sin vida de José Luis Rodríguez, conocido como "Jaca", dentro de su vivienda en la calle Maceo, entre Carnicería y Moncada.

La inseguridad en varias ciudadanes cubanas ha aumentado debido a una combinación de factores como la crisis económica, la falta de control por parte de las autoridades y la creciente impunidad.

Estos elementos han creado un ambiente propicio para el incremento de robos, asesinatos y otros delitos violentos.