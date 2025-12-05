Roban balón de oxígeno en hospital de Manzanillo en plena crisis sanitaria

Vídeos relacionados:
La profunda crisis del régimen cubano ha llevado a escenas tan insólitas como la devolver con ceremonia un balón de oxígeno robado a un hospital.
El incidente ocurrió en el Hospital Fe del Valle, en el municipio Manzanillo, provincia de Granma, donde un cilindro de oxígeno —recurso vital para la atención médica— fue sustraído y posteriormente restituido por agentes de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR).
La noticia fue difundida este jueves por el perfil oficialista Entérate con Aytana Alama, que celebró la recuperación del equipo como un éxito.
Según el reporte, los oficiales “realizaron entrega del mismo a la entidad de salud”, lo que permitió su uso nuevamente para la atención de pacientes.
El texto enfatizó que “los trabajadores y pacientes de la institución agradecen a los oficiales por la labor realizada”.
Aunque no se ofrecieron detalles sobre los autores del robo ni las condiciones del operativo, el hecho expone la escasez extrema de recursos y la falta de seguridad en hospitales cubanos, donde incluso un balón de oxígeno —símbolo de la vida— puede convertirse en objeto de hurto.
En los últimos meses, Cuba ha enfrentado una aguda crisis hospitalaria agravada por la falta de oxígeno medicinal, medicamentos y electricidad, mientras el Gobierno intenta mantener la apariencia de control a través de gestos propagandísticos como este.
En julio, las autoridades detuvieron a una enfermera del Hospital Celia Sánchez Manduley de Manzanillo, en la provincia Granma, que fue sorprendida in fraganti a la salida del centro asistencial con un cargamento de fármacos e insumos médicos robados durante su turno de guardia, según fuentes vinculadas al Ministerio del Interior.
