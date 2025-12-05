Roban balón de oxígeno en hospital de Manzanillo en plena crisis sanitaria

El robo y posterior devolución de un balón de oxígeno en un hospital de Manzanillo refleja el colapso del sistema de salud cubano y la propaganda oficial que busca maquillar la crisis.

Régimen convierte devolución de un balón robado en una ceremonia en Granma Foto © Facebook / Entérate con Aytana Alama

La profunda crisis del régimen cubano ha llevado a escenas tan insólitas como la devolver con ceremonia un balón de oxígeno robado a un hospital.  

El incidente ocurrió en el Hospital Fe del Valle, en el municipio Manzanillo, provincia de Granma, donde un cilindro de oxígeno —recurso vital para la atención médica— fue sustraído y posteriormente restituido por agentes de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR).

La noticia fue difundida este jueves por el perfil oficialista Entérate con Aytana Alama, que celebró la recuperación del equipo como un éxito.

Según el reporte, los oficiales “realizaron entrega del mismo a la entidad de salud”, lo que permitió su uso nuevamente para la atención de pacientes.

El texto enfatizó que “los trabajadores y pacientes de la institución agradecen a los oficiales por la labor realizada”.

Aunque no se ofrecieron detalles sobre los autores del robo ni las condiciones del operativo, el hecho expone la escasez extrema de recursos y la falta de seguridad en hospitales cubanos, donde incluso un balón de oxígeno —símbolo de la vida— puede convertirse en objeto de hurto.

En los últimos meses, Cuba ha enfrentado una aguda crisis hospitalaria agravada por la falta de oxígeno medicinal, medicamentos y electricidad, mientras el Gobierno intenta mantener la apariencia de control a través de gestos propagandísticos como este.

En julio, las autoridades detuvieron a una enfermera del Hospital Celia Sánchez Manduley de Manzanillo, en la provincia Granma, que fue sorprendida in fraganti a la salida del centro asistencial con un cargamento de fármacos e insumos médicos robados durante su turno de guardia, según fuentes vinculadas al Ministerio del Interior.

Preguntas frecuentes sobre la crisis sanitaria y robos en hospitales de Cuba

¿Qué ocurrió en el Hospital Fe del Valle de Manzanillo?

En el Hospital Fe del Valle, se robó un balón de oxígeno, un recurso vital para la atención médica, el cual fue posteriormente recuperado por la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) y devuelto al hospital.

¿Cuál es la situación actual de los recursos médicos en Cuba?

Cuba enfrenta una aguda crisis hospitalaria, caracterizada por la escasez de oxígeno medicinal, medicamentos y equipos médicos, lo que ha llevado a situaciones de robo en centros de salud y al mercado negro de insumos médicos.

¿Por qué se producen robos de insumos médicos en Cuba?

Los robos de insumos médicos en Cuba se deben a la extrema escasez de recursos y a la falta de control y supervisión en las instituciones de salud, lo que lleva a algunos trabajadores a vender insumos en el mercado negro como una forma de subsistencia.

¿Qué medidas ha tomado el gobierno cubano ante la crisis sanitaria?

A pesar de la crisis, el gobierno cubano ha intentado mantener una apariencia de control mediante gestos propagandísticos, como actos públicos de devolución de bienes robados, sin abordar de manera efectiva las causas estructurales de la crisis sanitaria.

