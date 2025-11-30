Avión de Maduro sobrevuela frontera con Brasil en medio de tensión en el Caribe

Un avión del gobierno venezolano voló a la frontera con Brasil en un contexto de alta tensión militar y la reciente orden de Donald Trump de cerrar “en su totalidad” el espacio aéreo sobre Venezuela.

Domingo, 30 Noviembre, 2025 - 06:25

Nicolás Maduro y Cilia Flores aterrizan en Brasil (imagen de archivo) © mppp.gob.ve
Nicolás Maduro y Cilia Flores aterrizan en Brasil (imagen de archivo) Foto © mppp.gob.ve

Un avión del régimen venezolano utilizado en anteriores ocasiones para transportar al dictador Nicolás Maduro se desplazó este sábado hasta la frontera venezolana con Brasil, en un momento de máxima tensión regional por el escalado militar de Estados Unidos en el Caribe, según reporte de CNN Brasil.

La aeronave, un Airbus A-319 con matrícula YV2984 operado por la aerolínea estatal Conviasa, identificada como “VIP del gobierno”, partió de Caracas hacia el aeropuerto de Santa Elena de Uairén —cerca de la localidad de Paracaima, en el estado brasileño de Roraima—, fronteriza con Venezuela. Luego regresó a la capital venezolana.

Aunque el historial de la aeronave sugiere que suele ser usada por Maduro en sus viajes oficiales, las fuentes citadas por CNN Brasil indican que no hay evidencia de que él viajara en ese vuelo. Asimismo, el comando del ejército brasileño en la frontera confirmó que no tiene información sobre una posible fuga del presidente venezolano.

Este viaje coincide con la reciente orden de Trump de cerrar “en su totalidad” el espacio aéreo sobre Venezuela —una medida que, según Washington, busca reforzar sus operaciones antidrogas en la región.

Brasil se pronuncia: Rechazo al despliegue militar en el Caribe, pero mantiene neutralidad

La aparición del avión en la frontera venezolana generó preocupación adicional en Brasil, que en los últimos días ha expresado públicamente su rechazo al despliegue militar estadounidense en aguas del Caribe.

El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva declaró estar “muy preocupado” por las consecuencias de esa movilización, y anunció su intención de dialogar con Trump para evitar un conflicto.

Por su parte, el ministro de Defensa brasileño, José Múcio, afirmó que las Fuerzas Armadas del país mantienen vigilancia constante en la frontera con Venezuela, con el fin de evitar que su territorio se convierta en una “trinchera” de cualquier eventual enfrentamiento.

Sin embargo, confirmó que Brasil no tomará partido: mantendrá una posición de neutralidad y exhorta al respeto de la soberanía venezolana.

El canciller brasileño también invitó al diálogo regional. En declaraciones recientes señaló que el anuncio del cierre aéreo y el incremento de fuerzas navales y aéreas por parte de EE. UU. deben abordarse con diplomacia, no con amenazas. Brasil propone mantener la estabilidad del Caribe y evitar que se profundice la crisis, indicó el embajador Mauro Vieira.

¿Qué representa el vuelo para la estrategia venezolana ante la presión de EE. UU.?

El sobrevuelo del avión estatal venezolano en dirección a la frontera con Brasil ocurre en un contexto de presión creciente: después de declarar al llamado Cártel de los Soles como organización terrorista y de ordenar el cierre aéreo, la administración Trump intensificó su operativo en el Caribe, lo que incluye patrullas navales, advertencias a aerolíneas y posibilidad de acciones por tierra contra redes de narcotráfico.

Para Caracas, cualquier movimiento de una aeronave gubernamental cerca de las fronteras puede ser interpretado como parte de su estrategia de sobrevivencia ante el cerco.

Que el avión regrese sin señales visibles de fuga puede ser leído como un mensaje ambiguo: mantener las operaciones oficiales activas, a la vez que cuidar líneas de escape o abastecimiento ante sanciones.

Para Brasil, la situación refuerza la urgencia de evitar que su frontera se convierta en la zona cero de un eventual conflicto. Su llamado al diálogo y su advertencia de neutralidad buscan contener el impacto de la crisis venezolana en su territorio.

El sobrevuelo del A-319 estatal venezolano hacia la frontera brasileña ocurre en un momento crítico en la crisis Venezuela-EE.UU. Y aunque no hay confirmación de una fuga de Maduro, el gesto adquiere simbología en un escenario de alta tensión militar, sanciones y advertencias.

Las próximas horas serán claves para observar si la movilización de aviones gubernamentales se repite, y cómo responderán los países vecinos ante la presión de Washington.

Redacción de CiberCuba

Equipo de periodistas comprometidos con informar sobre la actualidad cubana y temas de interés global. En CiberCuba trabajamos para ofrecer noticias veraces y análisis críticos.

