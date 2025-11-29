Redada sorpresa en cayos de Florida: Cubanos entre los 12 capturados por ICE

Vídeos relacionados:

Doce personas —entre ellas varios cubanos— fueron detenidas durante una operación conjunta de Control de Inmigración en los Cayos de Florida, según confirmó la Oficina de Operaciones Aéreas y Marinas de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

La acción se realizó el pasado el 21 de noviembre, según detalló Miami Herald. Los arrestados se encontraban en Estados Unidos sin autorización migratoria y provenían de países como Nicaragua, Cuba, Venezuela, Colombia y Guatemala, de acuerdo con el comunicado oficial.

Los detenidos fueron trasladados a la estación de la Patrulla Fronteriza en Marathon, en los Cayos Intermedios, donde enfrentan procesos de deportación.

Ninguno de los casos aparecía todavía en los registros judiciales federales al cierre del informe.

La operación incluyó un helicóptero Blackhawk y puntos de control en carretera.

Un testigo dijo al Miami Herald que los agentes detuvieron vehículos en los carriles en dirección sur de la US 1, a la altura del marcador de milla 105, frente al supermercado Winn-Dixie en Key Largo, en horas de la mañana.

Según CBP, todos los arrestados tenían cargos o condenas previas, entre ellos: reingreso ilegal tras deportación, conducir bajo la influencia del alcohol, porte ilegal de arma oculta, posesión de drogas con arma, agresión y violencia doméstica.

Las autoridades no especificaron cuántos de los detenidos eran cubanos, pero confirmaron que varios se encontraban en el grupo.

Desde el endurecimiento de las políticas migratorias bajo la administración Trump, los operativos de ICE y la Patrulla Fronteriza han aumentado en frecuencia y alcance en Florida.

A mediados de noviembre, en Florida más de 200 delincuentes extranjeros indocumentados, muchos de ellos depredadores sexuales de menores, procedentes de Cuba y otros países, fueron detenidos en Florida durante la “Operación Dirtbag”, ejecutada de conjunto por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) y el Departamento de Cumplimiento de la Ley (FDLE) del estado.

La “Operación Dirtbag” (“bolsa de basura”), denominada oficialmente “Operación Retorno Criminal”, tuvo una duración de 10 días y se saldó con el arresto de al menos 230 inmigrantes ilegales con antecedentes graves, incluidos criminales sexuales, anunciaron este jueves en una conferencia de prensa autoridades del ICE y la policía de Florida.

El operativo condujo a la detención de 54 depredadores sexuales, 164 delincuentes sexuales, dos asesinos convictos, un individuo condenado por narcotráfico y ocho acusados de otros delitos graves, informó Madison Sheahan, subdirectora de ICE.