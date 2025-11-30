Detienen a implicado en ataque a bar en México donde falleció una joven cubana

La joven fallecida, Elianis Betsalie Martínez, y uno de los sospechosos.

La Fiscalía General del Estado de Puebla confirmó la detención de Gabriel N., alias “El Tato”, señalado como presunto responsable del ataque armado e incendio en el bar Lacoss, donde murió la joven cubana Elianis Betsalie Martínez, de 20 años.

La captura, realizada en un operativo interinstitucional, representa el primer avance concreto hacia la justicia para su familia, que ha vivido la tragedia a miles de kilómetros y en condiciones de enorme precariedad.

Aunque la Fiscalía hizo pública la detención este sábado, periodistas locales como Juan Carlos Valerio, de Imagen Noticias Puebla, y el proyecto periodístico INCIDENCIA ya habían adelantado desde días antes que “El Tato” había sido arrestado por su presunta participación en el multihomicidio. Ambos difundieron las primeras imágenes del detenido tomadas durante el operativo.

El crimen estremeció tanto a México como a la comunidad migrante cubana. Elianis, madre de un niño pequeño y sostén económico de su familia en Holguín, había migrado a México con la esperanza de encontrar mejores oportunidades.

La madrugada del 18 de noviembre, sin embargo, quedó atrapada en el ataque al bar Lacoss, cuando seis hombres en motocicleta ingresaron al local, dispararon y rociaron gasolina antes de provocar un incendio.

“Eso les pasa por no pagar”, habrían advertido los agresores, según testigos, en un aparente caso de extorsión.

La joven murió intoxicada por monóxido de carbono. Junto a ella fallecieron un DJ y varios trabajadores del establecimiento.

Su familia, residente en una zona rural de la provincia de Holguín, con escasos recursos, tuvo que identificar el cuerpo por videollamada, un proceso inédito que reflejó el profundo desamparo en el que enfrentaron la tragedia.

Recientemente, las autoridades mexicanas otorgaron visas humanitarias a sus padres para que puedan viajar a Puebla y completar los trámites de repatriación.

La detención de “El Tato”, presentada por la Fiscalía como resultado de la coordinación entre autoridades estatales, federales y municipales, abre una pequeña ventana de alivio para los familiares de Elianis, que aún esperan que todos los responsables del crimen respondan ante la justicia.

Para la comunidad cubana en México y en la isla, el caso sigue siendo un recordatorio doloroso de los riesgos que enfrentan miles de jóvenes migrantes empujados por la necesidad económica, y expuestos a entornos marcados por la violencia criminal.