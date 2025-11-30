Detienen a implicado en ataque a bar en México donde falleció una joven cubana

La Fiscalía de Puebla detuvo a “El Tato”, implicado en el ataque al bar Lacoss, donde murió Elianis Martínez.

Domingo, 30 Noviembre, 2025 - 17:40

La joven fallecida, Elianis Betsalie Martínez, y uno de los sospechosos. © Collage/Redes Sociales
La joven fallecida, Elianis Betsalie Martínez, y uno de los sospechosos. Foto © Collage/Redes Sociales

La Fiscalía General del Estado de Puebla confirmó la detención de Gabriel N., alias “El Tato”, señalado como presunto responsable del ataque armado e incendio en el bar Lacoss, donde murió la joven cubana Elianis Betsalie Martínez, de 20 años.

La captura, realizada en un operativo interinstitucional, representa el primer avance concreto hacia la justicia para su familia, que ha vivido la tragedia a miles de kilómetros y en condiciones de enorme precariedad.

Aunque la Fiscalía hizo pública la detención este sábado, periodistas locales como Juan Carlos Valerio, de Imagen Noticias Puebla, y el proyecto periodístico INCIDENCIA ya habían adelantado desde días antes que “El Tato” había sido arrestado por su presunta participación en el multihomicidio. Ambos difundieron las primeras imágenes del detenido tomadas durante el operativo.

El crimen estremeció tanto a México como a la comunidad migrante cubana. Elianis, madre de un niño pequeño y sostén económico de su familia en Holguín, había migrado a México con la esperanza de encontrar mejores oportunidades.

La madrugada del 18 de noviembre, sin embargo, quedó atrapada en el ataque al bar Lacoss, cuando seis hombres en motocicleta ingresaron al local, dispararon y rociaron gasolina antes de provocar un incendio.

“Eso les pasa por no pagar”, habrían advertido los agresores, según testigos, en un aparente caso de extorsión.

La joven murió intoxicada por monóxido de carbono. Junto a ella fallecieron un DJ y varios trabajadores del establecimiento.

Su familia, residente en una zona rural de la provincia de Holguín, con escasos recursos, tuvo que identificar el cuerpo por videollamada, un proceso inédito que reflejó el profundo desamparo en el que enfrentaron la tragedia.

Recientemente, las autoridades mexicanas otorgaron visas humanitarias a sus padres para que puedan viajar a Puebla y completar los trámites de repatriación.

La detención de “El Tato”, presentada por la Fiscalía como resultado de la coordinación entre autoridades estatales, federales y municipales, abre una pequeña ventana de alivio para los familiares de Elianis, que aún esperan que todos los responsables del crimen respondan ante la justicia.

Para la comunidad cubana en México y en la isla, el caso sigue siendo un recordatorio doloroso de los riesgos que enfrentan miles de jóvenes migrantes empujados por la necesidad económica, y expuestos a entornos marcados por la violencia criminal.

Preguntas frecuentes sobre el ataque al bar Lacoss y la muerte de la joven cubana en México

¿Quién fue detenido por el ataque al bar Lacoss en Puebla?

La Fiscalía General del Estado de Puebla confirmó la detención de Gabriel N., alias "El Tato", como el presunto responsable del ataque armado e incendio en el bar Lacoss. Esta detención es un avance hacia la justicia para las familias de las víctimas, incluyendo la joven cubana Elianis Betsalie Martínez.

¿Cuál fue el motivo del ataque al bar Lacoss?

Según testigos, el ataque al bar Lacoss fue un posible caso de extorsión, ya que los agresores advirtieron "Eso les pasa por no pagar". Este tipo de violencia está vinculado con el crimen organizado y las redes de extorsión en México.

¿Qué medidas se tomaron para ayudar a la familia de Elianis Betsalie Martínez?

Las autoridades mexicanas otorgaron visas humanitarias a los padres de Elianis para que puedan viajar a Puebla y completar los trámites de repatriación. Esta medida permite a la familia enfrentar la tragedia con mayor cercanía, dado que inicialmente debieron identificar el cuerpo por videollamada debido a sus limitaciones económicas y de viaje.

¿Cómo ha impactado la muerte de Elianis Martínez a la comunidad cubana en México?

La muerte de Elianis Betsalie Martínez ha sido un recordatorio doloroso de los riesgos que enfrentan los migrantes cubanos en México. La comunidad cubana ve este caso como un reflejo de la vulnerabilidad de aquellos que dejan su país en busca de mejores oportunidades, pero que se enfrentan a la violencia criminal en su camino.

