María Elvira aplaude postura de Trump contra Maduro: "Esto enviará un mensaje muy claro a otros países"

La congresista María Elvira Salazar afirmó en una entrevista con FOX que el presidente Donald Trump ha mostrado "gran coraje político" en su ofensiva contra el régimen de Nicolás Maduro.

La política cubanoamericana aseguró que los venezolanos están esperando que los estadounidenses vayan y los ayuden "a recuperar su libertad y a liberarse de las drogas y de todo lo que Maduro les ha traído los últimos cinco años".

Sus declaraciones llegaron en un momento de máxima tensión entre Washington y Caracas, marcado por el cierre del espacio aéreo sobre Venezuela ordenado por Trump y por reportes de un incremento de la presión militar y diplomática de Estados Unidos en la región.

En la conversación con el medio, Salazar sostuvo que, tras la llamada telefónica entre Trump y Maduro, el mandatario estadounidense "fue amable y le ofreció una salida".

Pero, según dijo, Maduro está recibiendo "instrucciones de los cubanos para que no se vaya", porque su mayor temor es que los cubanos, que son los que realmente mandan en Venezuela, "lo maten" antes de que abandone el poder.

La congresista recalcó que los cubanos dirigen el aparato represivo en Venezuela desde hace 25 años y ejercen una influencia decisiva sobre la permanencia del mandatario chavista.

"Este es un momento histórico para la administración Trump", subrayó Salazar, para quien las acciones del presidente han liberado al continente de China, de Irán, de Rusia y de los narcotraficantes.

"Esto va a enviar un mensaje muy claro a otros países y vamos a evitar muchos problemas en el futuro gracias a esta medida que está tomando ahora mismo. Así que aplaudo al presidente Trump por hacerlo", concluyó.

Cierre del espacio aéreo y escalada de presión

Las palabras de Salazar se conocen en el marco de decisiones extraordinarias de la Casa Blanca: el presidente Trump anunció el cierre completo del espacio aéreo sobre y alrededor de Venezuela.

La orden que fue interpretada por analistas como una medida de máxima presión -y una advertencia directa- tanto a la aviación civil como a posibles operaciones ilícitas vinculadas al narcotráfico y al tráfico de personas.

Ese cierre del espacio aéreo forma parte de un paquete más amplio de medidas de Washington que, según informes citados por medios internacionales, incluyen un aumento de la presencia naval y aérea estadounidense en el Caribe y acciones para aislar al régimen chavista.

Fuentes periodísticas han reconstruido además una conversación telefónica entre Trump y Maduro en la que, siempre según esas informaciones, el mandatario estadounidense exigió la salida inmediata del dictador venezolano y de las figuras clave de su entorno.

Horas después de la filtración sobre la llamada, el Departamento de Estado designó al llamado Cartel de los Soles como Organización Terrorista Extranjera, una calificación que amplía las herramientas legales y financieras de Washington contra la cúpula chavista y que, en la práctica, refuerza la presión sobre el gobierno de Caracas.

Riesgos y consecuencias regionales

El cierre aéreo y la acumulación de fuerzas han encendido las alarmas: analistas advierten que la medida podría preceder a acciones más tajantes, incluso bloqueos o maniobras militares, y que el impacto no sería solo político sino logístico, afectando rutas comerciales y conexiones aéreas en el Caribe y el norte de Sudamérica.

Caracas, por su parte, ha reaccionado con advertencias y movilizaciones públicas; tras las noticias sobre la conversación con Trump, Nicolás Maduro convocó a una marcha militar y aseguró que, si le atacan, "responderemos con todo el poder de la nación".

La tensión se produce mientras distintas fuentes internacionales -citadas por la prensa- informan de despliegues y preparativos del Pentágono en la región y de un aumento de actividades de agencias de inteligencia, en lo que algunos describen como una estrategia de doble carril: presión militar acompañada de operaciones diplomáticas y sancionatorias.

Las declaraciones de María Elvira resumen la visión de parte del sector más beligerante de la política anti-Chavista en Estados Unidos: que la salida de Maduro solo se logrará con un enfoque firme, que combine sanciones, aislamiento y, si es necesario, medidas de fuerza para cortar los apoyos que aún sostienen al régimen.

Con el cierre del espacio aéreo y la designación del Cartel de los Soles, la crisis entre Washington y Caracas entra en una fase de máxima presión.