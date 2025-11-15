María Elvira sobre candidata comunista chilena: “Chile merece un líder que no tenga miedo de condenar a la dictadura cubana”

Vídeos relacionados:

A solo horas de las elecciones presidenciales en Chile, la congresista cubanoamericana María Elvira Salazar lanzó un mensaje contundente contra la candidata comunista Jeannette Jara, después de que esta evitara reconocer al régimen cubano como una dictadura y atribuyera sus problemas a los huracanes y al embargo estadounidense.

“Jeannette Jara dice que Cuba es ‘otra democracia’, aun admitiendo censura, un solo partido y cero libertades”, escribió Salazar. “Eso no es ignorancia: es defensa abierta de una dictadura criminal que lleva 66 años oprimiendo al pueblo cubano”.

La legisladora republicana afirmó que “Chile merece un líder que no tenga miedo de condenar a la dictadura asesina cubana” y expresó su respaldo al candidato de derecha José Antonio Kast, quien llega como favorito en los pronósticos para la primera vuelta de este domingo.

Jara y Cuba: entre negaciones, matices y retrocesos

Jeannette Jara, exministra de Trabajo del gobierno de Gabriel Boric y candidata presidencial del Partido Comunista de Chile, ha mantenido una relación oscilante con el tema cubano durante toda su campaña.

En abril aseguró que en Cuba “no existe una dictadura” y que “cada pueblo define su gobierno”, mientras culpaba al embargo de la crisis humanitaria y defendía al régimen como un caso “distinto” al de otros países señalados por violaciones de derechos humanos.

Meses más tarde admitió que “claramente Cuba no es una democracia”, aunque volvió a evitar calificar al sistema como dictadura. Su reconocimiento, sin embargo, desató ironías dentro de la propia izquierda chilena, como la frase del senador Juan Luis Castro, quien dijo que Jara “se ha descomunizado”.

La candidata insistió repetidamente en que los cubanos deben “resolver por sí mismos” su destino político, y en su intervención más reciente volvió a refugiarse en el argumento del “bloqueo” y hasta en los huracanes para justificar la situación de miseria y falta de libertades en la isla.

Sus evasivas han generado un rechazo particular entre los cubanos emigrados, que ven en este tipo de discursos una dolorosa minimización de la crisis que viven sus familiares en la isla.

Chile vota mañana: Kast llega como favorito

Según un análisis reciente de El País, José Antonio Kast, a quien apoyó María Elvira, es el favorito en los mercados de predicción, con alrededor del 70% de probabilidades de ganar la presidencia.

Aunque Jara lideraba las encuestas hace diez días, los pronósticos señalan que su camino hacia una segunda vuelta sería cuesta arriba frente a cualquier candidato de derecha.

De acuerdo con los mercados y los últimos sondeos antes de la veda electoral, el escenario más probable es un enfrentamiento en balotaje entre Jara-Kast el 14 de diciembre, donde el ultraderechista tendría una ventaja abrumadora.