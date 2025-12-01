¿Quiénes recibirán un bono navideño de 1,000 dólares en la ciudad de Hialeah?

Vídeos relacionados:

En una decisión que ha generado tanto aplausos como cuestionamientos legales, la alcaldesa interina de Hialeah, Jacqueline García-Roves, anunció el otorgamiento de un bono navideño de 1.000 dólares para los empleados municipales.

La medida, que se implementará en diciembre, beneficiará a unos 1.492 trabajadores, incluidos los empleados a tiempo parcial. Pero ¿quiénes exactamente recibirán este bono y bajo qué justificación legal?

Según un memorando emitido por la alcaldesa el 18 de noviembre de 2025, el bono se otorgará “en reconocimiento al arduo trabajo, la dedicación y el compromiso” de los empleados de la ciudad.

La bonificación abarcará a todos los empleados municipales, incluidos los trabajadores a tiempo parcial.

No obstante, el incentivo excluye a ciertos sectores:

-Funcionarios electos.

Lo más leído hoy:

-Empleados del concejo que trabajen como contratistas.

-Personal de limpieza y seguridad subcontratado.

En total, la medida representa un gasto de casi 1.5 millones de dólares, según confirmó la oficina de García-Roves al Herald.

Los fondos, alegan, provienen de excedentes presupuestarios de la ciudad.

Una alcaldesa saliente en plena transición

La medida llega en un contexto de transición política. García-Roves, quien perdió las elecciones municipales del 4 de noviembre junto al concejal Jesús Tundidor, entregará el poder el 12 de enero al nuevo alcalde electo, Bryan Calvo.

El bono se anunció apenas dos semanas después de su derrota, en un momento en que la administración saliente parece buscar dejar una marca final antes de ceder el mando.

Cabe recordar que durante la campaña, la administración de García-Roves propuso un pago de ayuda de 200 dólares para los propietarios de viviendas en la ciudad, una medida que fue rechazada por el concejo municipal.

El fracaso de esa propuesta resalta la tensión entre la alcaldía y el cuerpo legislativo local, que también se evidencia en la actual controversia por el bono navideño.

¿Es legal el bono de $1,000?

El anuncio ha encendido una discusión legal sobre la autoridad de la alcaldesa para aprobar un gasto de esta magnitud sin el visto bueno del concejo municipal. Según el exabogado de la ciudad de Hialeah, William Grodnick, la medida no es legal bajo la actual carta municipal.

“Debería ir al concejo porque la cantidad supera con creces los $25,000”, afirmó Grodnick, quien fue fiscal de la ciudad entre 1998 y 2014.

“Es doblemente sospechoso. Antes, las bonificaciones navideñas eran habituales o parte de la negociación colectiva con los sindicatos, y las suspendimos durante 25 años. Y de repente, vuelven a presentar la bonificación navideña. ¿No negociaron con los sindicatos ni acudieron al concejo? Es sospechoso”, añadió.

La carta de la ciudad establece que el alcalde solo puede aprobar gastos hasta $25,000. Cualquier monto superior debe ser aprobado por el concejo municipal. Una opinión legal emitida el 7 de octubre de 2025 por el actual abogado de la ciudad, Rafael Suárez-Rivas, refuerza esta interpretación:

“La aprobación del Concejo Municipal es obligatoria legalmente para cualquier gasto que razonablemente supere los $25,000”, señaló Suárez-Rivas.

Sin embargo, la oficina de García-Roves sostiene que la normativa no se aplica en este caso, ya que los pagos no se realizan a un proveedor, sino directamente a los empleados.

“Bajo nuestro sistema de alcalde fuerte, no se requiere la aprobación del concejo para estos pagos”, indicó su oficina en respuesta al Herald.

Grodnick rechazó esta justificación de manera tajante:

“Eso es mentira”, declaró. “Todo gasto de esa naturaleza en la ciudad de Hialeah debe ser aprobado por el concejo... Si supera los $25.000, debe ser aprobado por el concejo. Si se modifica una política que implica un millón y medio de dólares, debe ser aprobado por el concejo”.

Posibles conflictos con la ley estatal

Además del debate sobre la autoridad municipal, Grodnick advirtió que la medida podría violar regulaciones estatales sobre compensación de empleados públicos en Florida:

“En el estado de Florida no se permite otorgar una bonificación sin mérito”, explicó.

“La cantidad es tan alta que algunos empleados podrían estar recibiendo el 20% o el 30% de su salario. No es solo un pequeño incentivo navideño; parece una bonificación enorme e ilegal, algo que no se debe hacer”.

La polémica se agrava por el hecho de que en administraciones anteriores, las bonificaciones solo se otorgaban como parte de acuerdos colectivos sindicales, y no de forma unilateral.

Así lo recordó el exalcalde Raúl Martínez, quien afirmó que durante su gestión las bonificaciones navideñas no se otorgaban sin aval sindical ni aprobación del concejo.

¿Y qué opina el nuevo alcalde?

El alcalde electo, Bryan Calvo, fue cauto pero firme en su respuesta:

“Los empleados municipales son muy trabajadores y merecen esta bonificación, especialmente durante las fiestas. Sin embargo, las cosas deben hacerse correctamente y deben notarse, presupuestarse y rendirse cuentas adecuadamente”, señaló en un comunicado enviado al Herald.

¿Qué sigue?

La próxima reunión del concejo municipal está prevista para el 9 de diciembre, día en que también se celebrará la segunda vuelta electoral para dos escaños. Esa sesión será la última para García-Roves y para Tundidor, quienes renunciaron a sus cargos a partir del 12 de enero para poder competir en las elecciones.

Si el bono navideño se materializa sin la intervención del concejo, no solo quedará como un gesto final de la administración saliente, sino como un potencial caso de controversia legal que podría marcar el inicio del mandato de Bryan Calvo.