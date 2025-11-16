Operativo de ICE sacude Miami: Detienen a otros dos cubanos considerados “peligrosos”

Vídeos relacionados:

La oficina de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en Miami detuvo a dos ciudadanos cubanos con graves antecedentes penales, como parte de sus operativos para retirar de las comunidades a inmigrantes considerados “amenaza para la seguridad pública”.

Se trata de Carlos Alberto Guevara Fernández, de 50 años, y de Roberto Manresa Hernández, ambos catalogados por la agencia como delincuentes sexuales y extranjeros criminales.

Según el reporte, Carlos Alberto Guevara Fernández fue arrestado el 14 de noviembre por la oficina de ICE en Miami. La agencia lo identifica como un “depredador sexual” cubano, condenado previamente por abuso sexual de un menor, maltrato infantil y agresión sexual.

Su captura se inserta en una línea de trabajo dirigida a localizar a inmigrantes con historial de delitos graves y ponerlos bajo custodia para iniciar o continuar procesos de deportación.

En el caso de Roberto Manresa Hernández, ICE lo describe como un “delincuente extranjero ilegal y violador convicto”.

Fue arrestado por agentes de la oficina de Miami en Hialeah, Florida, y trasladado al centro de detención conocido como “Alligator Alcatraz”, en los Everglades, donde permanece a la espera de su deportación.

La agencia agradeció expresamente el “arduo trabajo” de sus oficiales en este operativo y lo presentó como parte de su misión de “defender la patria” mediante la expulsión de criminales extranjeros.

ICE enmarcó estas detenciones en una serie de arrestos recientes de ciudadanos cubanos con serios antecedentes penales, subrayando que su prioridad es “localizar y detener a extranjeros considerados amenaza para la seguridad pública”.

Entre los casos recientes mencionados por la propia agencia figura el de Allen Gómez, cubano de 57 años, también calificado como “depredador sexual” y delincuente extranjero, con antecedentes por actos obscenos y lascivos con un menor y por no registrarse como delincuente sexual.

En el mismo contexto, ICE reportó la detención de Rolquis Torres Ricardo, otro ciudadano cubano con antecedentes por abuso sexual infantil y violencia doméstica, a quien definió como “criminal convicto”.

Fue arrestado en su vivienda, igualmente con apoyo de autoridades estatales, y trasladado a Alligator Alcatraz, donde permanece bajo custodia a la espera de un vuelo de deportación.

También fue capturado Jorge Muñiz García, otro cubano recluido en el mismo centro, con un amplio historial penal que incluye intento de homicidio, robo con violencia y allanamiento de morada.

De acuerdo con la información de ICE, estos casos ilustran la estrategia agrupada bajo la campaña “Lo peor de lo peor”, impulsada originalmente bajo la administración de Donald Trump y dirigida a identificar y expulsar del país a extranjeros con antecedentes especialmente graves.

Sin embargo, la ejecución de las deportaciones de nacionales cubanos sigue siendo compleja y prolongada, debido a la reticencia del gobierno de La Habana a recibir a ciudadanos con historial delictivo o que salieron de la isla antes de los acuerdos migratorios de 2017.

El informe recuerda que, en algunos casos, cubanos con órdenes definitivas de deportación han sido enviados a terceros países, pese a los riesgos que ello implica.

El último vuelo de deportación a Cuba mencionado se realizó el 6 de noviembre, con 232 migrantes irregulares retornados en la décima operación aérea del año.

Según el Ministerio del Interior (MININT), tres de esos repatriados quedaron bajo investigación por presuntos delitos cometidos antes de salir de la isla.

Con esa operación, el número total de cubanos devueltos desde EE.UU. en 2025 asciende a 1,231 personas, cifra que —subraya el reporte— supera los niveles de la administración anterior y refleja el endurecimiento de la política migratoria estadounidense.

En ese escenario, las detenciones de Carlos Alberto Guevara Fernández y Roberto Manresa Hernández en Miami se presentan como otro eslabón de una estrategia más amplia de ICE para incrementar las redadas y expulsiones de inmigrantes con condenas penales, con énfasis en aquellos casos que la agencia considera de mayor peligrosidad para las comunidades.