La Diosa cuenta el verdadero motivo de su susto de salud: “Pasé momentos de angustia”

La cantante cubana La Diosa compartió con sus seguidores en Instagram los detalles del reciente susto de salud que la llevó a realizarse una resonancia magnética, tras varios días sufriendo mareos y pérdida del equilibrio.

En un video publicado en sus redes sociales, la artista explicó que todo comenzó por una infección en los oídos causada por una bacteria que, según dijo, arrastraba desde Cuba.

“Hola, amores míos. Estoy agradecida con todos los comentarios porque sé que muchas personas se preocuparon. Subí un video haciéndome un procedimiento médico y quiero contarles lo que me pasó”, comenzó diciendo La Diosa.

La cantante relató que tenía la costumbre de introducir palillos y ganchitos en los oídos para aliviar la picazón provocada por la infección, lo que terminó agravando su estado.

“Traía una bacteria desde Cuba, me mandaban antibióticos y muchas veces no terminaba el ciclo correctamente. Eso me provocó infecciones grandes. Me picaban muchísimo los oídos y me metía cositas, era insoportable la picazón”, confesó.

Con el paso de los días, comenzó a experimentar fuertes mareos, pérdida del equilibrio e incluso caídas. “Me caía incluso estando acostada. Cuando me ponía de lado, todo me daba vueltas”, narró.

Preocupada por los síntomas, buscó ayuda médica y, aunque siguió el tratamiento antibiótico de manera correcta esta vez, los mareos persistieron.

Pese a ello, La Diosa logró cumplir con su concierto del fin de semana pasado en Hialeah, aunque reconoció haber sufrido dos episodios de mareo durante el espectáculo.

“Gracias a Dios el resultado del MRI salió bien. No tengo nada en la cabeza, estoy perfecta, pero sí pasé momentos de angustia. El doctor quiso asegurarse y revisar más a fondo”, explicó la cantante, visiblemente aliviada.

La intérprete aprovechó para enviar un mensaje a sus seguidores: “No hagan lo que yo hice. Está muy mal. Dicen que los oídos no se tocan con los codos, y esta vez aprendí la lección. Me dio duro el susto y no lo volveré a repetir”.