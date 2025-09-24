Tiroteo contra una instalación del ICE en Texas deja dos inmigrantes muertos

Vídeos relacionados:

Un ataque armado contra una instalación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Dallas dejó este miércoles dos inmigrantes fallecidos y al menos un herido grave, de acuerdo con reportes iniciales de Seguridad Nacional.

Según las autoridades de Estados Unidos, no se registraron agentes del orden heridos. El tiroteo ocurrió alrededor de las 6:40 am. de este miércoles.

De forma preliminar, una portavoz del Departamento de Seguridad Nacional indicó que dos detenidos murieron y otro se encontraba en condición crítica; más tarde, en rueda de prensa, el FBI y la policía de Dallas precisaron que no había agentes entre las víctimas y que el hecho se investiga como un episodio de “violencia selectiva”.

Reportes de EFE detallaron que el sospechoso disparó desde un edificio aledaño hacia la sede de ICE en el noreste de Dallas y falleció por una herida autoinfligida. Hasta el momento no ha trascendido la identidad de los fallecidos ni del atacante.

En paralelo, la oficina del FBI difundió indicios de una posible motivación ideológica: entre las evidencias recuperadas habría un cartucho con la frase “ANTI ICE” grabada, según una publicación del director del buró en X, que calificó los hechos como parte de una serie de ataques con motivaciones políticas contra fuerzas del orden.

La instalación de ICE en Dallas es un punto de retención temporal que, durante los primeros seis meses del actual gobierno, recibió a más de 8,000 personas, con una estancia promedio de 14 horas antes de ser trasladadas a otros centros.

En junio, la agencia modificó su política para permitir retenciones de hasta 72 horas en oficinas como la de Dallas.

El ataque se suma a otros incidentes registrados este año en Texas: en julio, un tiroteo frente a un centro de detención en Alvarado dejó un policía herido; y, ese mismo mes, agentes federales abatieron a un hombre que abrió fuego contra un edificio de la Patrulla Fronteriza en McAllen. Autoridades federales y estatales han condenado la escalada de violencia.

Las investigaciones —lideradas por el FBI con apoyo de la policía de Dallas— continúan para confirmar el recuento final de víctimas, establecer el móvil y reconstruir paso a paso cómo se desarrolló el ataque.

Varios migrantes en centros de detención de Texas han iniciado huelgas de hambre para protestar por las condiciones en las que son retenidos y por la falta de claridad en su situación migratoria.

Las huelgas buscan llamar la atención sobre las violaciones a los derechos humanos que enfrentan, mientras los agentes obligan a decenas de detenidos a ser deportados a México.

