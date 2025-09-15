Policía cubano en EE.UU.: "Es el extremismo ideológico, sea del bando que sea, quien aprieta el gatillo"

Vídeos relacionados:

El oficial de policía Sergio R. Beristain, de origen cubano y residente en Estados Unidos, compartió en sus redes sociales una reflexión sobre la violencia, el odio ideológico y la pérdida de vidas tras recientes tiroteos en el país.

“América se está convirtiendo en un arma cargada con balas de odio”, escribió el oficial en un texto que alude directamente a varios hechos violentos, entre ellos el asesinato del activista Charlie Kirk en Utah y un tiroteo en una escuela secundaria de Colorado donde resultaron heridos tres adolescentes.

“El odio es la bala que nos quita la vida… y es el extremismo ideológico, sea del bando que sea, quien aprieta el gatillo”, afirmó. Y agregó: “No importa cuántos ríos de sangre corran en la historia estadounidense de los asesinatos a mano armada. Todo sea por los millones de dólares y no por los millones de vidas que se han perdido”.

Beristain también expresó su rechazo al racismo y al uso del poder para alimentar el odio: “Prefiero mil veces erigir monumentos a esas vidas inocentes que no conocían el racismo, sino más bien, la inocencia del afecto sin razas”.

La publicación surge después de varios hechos que han conmocionado al país. Charlie Kirk, fundador de la organización conservadora Turning Point USA, murió tras recibir un disparo en el cuello mientras participaba en un evento en Utah. El presidente Donald Trump ha responsabilizado a la izquierda radical del crimen y anunció que otorgará a Kirk la Medalla Presidencial de la Libertad de forma póstuma. También pidió la pena de muerte para el sospechoso detenido, Tyler Robinson.

La reflexión del oficial cubano ha generado reacciones en redes sociales. “Reflexión exacta a la realidad, es triste. Dios te bendiga”, escribió una usuaria. Otro comentó: “Estoy muy de acuerdo en muchas de sus publicaciones […] lo más repugnante que estamos viviendo actualmente es la falta de democracia”.

No es la primera vez que Sergio R. Beristain lanza mensajes reflexivos desde sus redes sociales. En julio, criticó duramente a residentes legales cubanos que, según dijo, se burlan de los migrantes con I-220A o parole humanitario: “Ustedes se creen que porque son residentes legales ya, ya son privilegiados, ya me pongo mi trajecito de privilegiado y ya yo no soy como el otro, te estás burlando de ellos, los llamas lacras, los llamas parásitos, los llamas pan con bistec”.

En esa misma intervención, advirtió: “Parece que se te olvidó que mentiste en la frontera, se te olvidó que mentiste en tu entrevista, omitiste información, falsificaste el miedo creíble… y ahora eres residente legal, y te burlas de los demás”.

En otra publicación anterior, se pronunció contra el centro de detención migratoria apodado Alligator Alcatraz, en Florida. “Allí los van a meter en jaulas, como animales. No hablemos de alimentación, no hablemos de servicio de agua, de aire acondicionado...”, denunció. También advirtió que el lugar está “infestado de cocodrilos y serpientes pitones, que son máquinas de matar”.

A principios de año, Beristain ya había lanzado una advertencia sobre posibles deportaciones de cubanos regularizados durante administraciones demócratas: “Ahora los que dieron su voto a Trump verán a sus familiares con parole humanitario y documentos de la I-220A en peligro inminente de arresto y deportación”.

En otra publicación, rechazó la propuesta de suspender vuelos y remesas a Cuba como herramienta política: “Esas estrategias son obsoletas, no van a funcionar y simplemente están justificando el voto que obtuvieron de los cubanoamericanos republicanos”.

En su más reciente mensaje, Beristain cerró con una frase que resume el espíritu de sus publicaciones: “Todas las vidas importan”.

