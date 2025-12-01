UNESCO lidera recuperación del patrimonio cultural dañado por huracán Melissa en oriente de Cuba

Foto © Facebook / Oficina Regional de Cultura para América Latina y el Caribe

Evalúan daños ocasionados por huracán Melissa a la hacienda La Isabelica

Una vez más, el rescate del patrimonio cultural cubano tras un desastre natural depende del apoyo internacional.

La UNESCO encabeza las labores de recuperación en el oriente de la isla, luego de los graves daños causados por el huracán Melissa a sitios patrimoniales y comunidades locales.

Según informó la Oficina Regional de Cultura para América Latina y el Caribe en su página de Facebook, los vientos y lluvias del huracán impactaron directamente el Paisaje Arqueológico de las Primeras Plantaciones Cafetaleras del Sudeste de Cuba, declarado Patrimonio Mundial en el año 2000, y dañaron expresiones del Patrimonio Cultural Inmaterial, esenciales para la identidad y sustento de las comunidades afectadas.

En respuesta, la organización internacional comenzó este fin de semana la estimación de daños en Santiago de Cuba dentro del proyecto “Evaluación de necesidades para la cultura”, financiado por el Fondo de Emergencia para el Patrimonio (HEF).

Las acciones incluyen el levantamiento técnico de daños, la recopilación de información estructural y la adquisición de equipamiento básico para iniciar la recuperación.

La primera visita de campo se realizó en el Cafetal La Isabelica, uno de los sitios más emblemáticos del Paisaje Cafetalero del Sudeste y ubicado en el Parque Baconao, declarado Reserva de la Biosfera.

Allí, los fuertes vientos destruyeron techos y estructuras del inmueble, además de afectar escuelas y viviendas cercanas cuya economía depende directamente del café.

El recorrido también incluyó la Tumba Francesa La Caridad de Oriente, reconocida como Obra Maestra del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad, que sufrió daños estructurales considerables.

En los últimos años, Cuba ha enfrentado repetidos desastres naturales que deterioran su ya frágil patrimonio cultural.

Sin la cooperación internacional, la recuperación de estos lugares históricos y de las tradiciones asociadas seguiría siendo prácticamente imposible.