De la ayuda al oriente a las alternativas frente a los apagones: CompreMarket amplía su apoyo a las familias cubanas

Si algo caracteriza a CompreMarket es su capacidad de adaptarse a las necesidades del pueblo cubano. Durante la emergencia causada por el huracán Melissa, la tienda en línea se destacó por su respuesta inmediata y solidaria, ofreciendo envíos gratuitos a las provincias orientales más afectadas Las Tunas, Holguín, Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo y cupones de descuento equivalentes al valor del envío para los clientes que habían realizado compras con destinatarios en esas zonas.

Con esta acción, CompreMarket demostró que su propósito va más allá de ser una simple tienda: es una red de apoyo entre cubanos dentro y fuera de la isla, capaz de responder con empatía ante las crisis.

De los envíos solidarios a las alternativas frente a los apagones

Mientras Cuba continúa enfrentando apagones prolongados y una crisis energética sin precedentes, CompreMarket amplía su apoyo a las familias cubanas ofreciendo alternativas reales a la falta de electricidad en los hogares.

La plataforma ha incorporado a su catálogo una amplia gama de estaciones de energía portátiles, baterías recargables y equipos solares, que permiten mantener encendidos los electrodomésticos esenciales durante las frecuentes interrupciones del servicio eléctrico.

Estaciones de energía en venta

Entre los productos más destacados figuran:

Pecron E2400 LFP (2400 W / 2048 Wh) – 1161,09 USD: gran autonomía y batería de litio duradera, ideal para alimentar refrigeradores y electrodomésticos medianos.

EBL ACC 2400 (2400 W / 1843 Wh con UPS) – 1137,15 USD: sistema de respaldo instantáneo que evita pérdidas de energía.

Tulip TP1200 con panel solar (1200 W) – 1194,00 USD: opción ecológica que se recarga con energía solar.

Anker SOLIX C1000 (1800 W / 2400 W máx.) – 1197,00 USD: alta potencia, ideal para casas con múltiples equipos eléctricos.

Saco ADVANCE 500 (500 W) – 609,00 USD: opción económica para mantener luces, móviles o routers encendidos.

Saco MASTER2000 – 1522,50 USD: modelo premium para familias que necesitan autonomía eléctrica prolongada.

En un país donde los apagones pueden durar más de diez horas al día, estas estaciones de energía representan una herramienta de supervivencia. Su alta demanda refleja la urgencia de los cubanos por buscar independencia energética ante el colapso del sistema eléctrico estatal.

CompreMarket Plus (CM+): la nueva etapa del comercio electrónico en Cuba

Paralelamente, la empresa ha consolidado su modalidad CompreMarket Plus (CM+), una evolución del servicio tradicional de envíos que ofrece entregas gratis y en menos de 24 horas en La Habana, y envíos gratuitos a toda Cuba en pedidos superiores a 50 USD.

El sistema CM+ al igual que en CompreMarket se organiza en categorías como Alimentos, Aseo e Higiene Personal, Hogar, Bebidas e Infusiones, y agrega la opción de compra de combos que incluyen variedad de productos.

Esta mejora logística ha posicionado a CompreMarket como referente en el comercio digital cubano, al ofrecer rapidez, seguridad y transparencia en un entorno económico cada vez más limitado dentro de la isla.

Atención cercana y compromiso con el cliente

Además de su servicio técnico, la empresa mantiene canales directos de comunicación con los usuarios a través de WhatsApp, redes sociales y asistencia en línea.

Esto permite resolver dudas, dar seguimiento a los pedidos y mantener una relación constante con los compradores dentro y fuera de Cuba.

CompreMarket reafirma así su misión de conectar a las familias cubanas, brindando soluciones concretas: desde la ayuda humanitaria tras el huracán Melissa, hasta la independencia energética frente a los apagones que siguen marcando el día a día en la isla.