Camioneta cae al agua en una marina de Miami: Así fue el aterrador momento

Un momento de terror se vivió en una marina de Miami cuando una camioneta del Departamento de Recogida de Basura terminó sumergida en un canal tras un aparatoso accidente.

El suceso, que fue captado por cámaras y rápidamente se volvió viral en redes sociales, pudo haber terminado en tragedia si no fuera por la acción decidida de un hombre que no dudó en lanzarse al agua para salvar a las dos mujeres atrapadas en el vehículo.

El incidente ocurrió en las inmediaciones de la 18 calle y la 24 avenida del noroeste, cuando la camioneta perdió el control por causas aún desconocidas.

Según reportó Telemundo 51, el vehículo "atravesó una cerca y golpeó un bote estacionado en un muelle" antes de caer al agua.

El video muestra cómo el camión vuela literalmente sobre una valla, choca contra un árbol y termina impactando un bote usado para excursiones de pesca y paseo, que quedó seriamente dañado.

La escena culmina con la camioneta precipitándose al canal, mientras sus dos ocupantes permanecían atrapadas en el interior.

"Aterrador accidente marina captado por la cámara: un camión se lanza sobre una valla, un árbol y un barco estacionado antes de sumergirse en el canal, con un conductor y un pasajero atrapados rescatados por un heroico buen samaritano que saltó y rompió las ventanas para sacarlos vivos", describió la cuenta de Instagram Only in Dade junto a otro video del momento.

Fue entonces cuando un desconocido -identificado por algunos como “Rafa”- se lanzó al agua sin dudar y logró sacarlas a través de la ventanilla del conductor, justo cuando la camioneta empezaba a hundirse.

Ambas mujeres resultaron ilesas, un desenlace que muchos atribuyen directamente a la rápida intervención del buen samaritano.

En redes sociales, cientos de usuarios han expresado su admiración y gratitud hacia el rescatista.

En varias publicaciones se hace referencia a un posible nombre del héroe: "Rafael", aparentemente vinculado a una compañía de alquiler de botes (@ashaba.rentboat), aunque las autoridades no han ofrecido aún detalles confirmados sobre su identidad.

“Que viva Rafael el mejor Capitán de Miami”, se lee en uno de los comentarios; mientras otro asegura con orgullo: “¡El mejorrrr, mi tíooo!!”.

Preguntas sin respuesta

Hasta el momento, las autoridades no han informado cuál fue la causa exacta del accidente. Se desconoce por qué la conductora perdió el control del vehículo, y si hubo alguna falla mecánica o error humano.

Tampoco se ha esclarecido si el área contaba con medidas de seguridad adecuadas para evitar que un vehículo pudiera caer al agua tan fácilmente.

Lo cierto es que, de no haber sido por la acción decidida del rescatista, la historia podría haber terminado con un saldo mucho más trágico.

Mientras se espera por mayores detalles oficiales, el gesto del buen samaritano ha devuelto a muchos la fe en la solidaridad espontánea que, incluso en medio del caos, puede salvar vidas.