Tragedia en Florida: Tres personas mueren al volcar una lancha que iba "a toda velocidad"

Una tarde de navegación se convirtió en tragedia en el suroeste de Florida, donde tres personas murieron y otra permanece hospitalizada tras el violento vuelco de una lancha rápida en el río Caloosahatchee, cerca del Cape Coral Yacht Club. El accidente fue descrito por testigos como “una locura” y “un choque en el aire.
Según reportó el New York Post, la embarcación MTI de 39 pies se volcó el sábado alrededor de las 4–5 p.m., lanzando a sus cuatro ocupantes al agua. Dos de ellos murieron en el lugar, mientras un tercero fue trasladado en estado crítico al hospital. La Guardia Costera recuperó el cuerpo de la cuarta víctima al día siguiente, tras una intensa búsqueda multiagencia.
Uno de los testigos que presenció el accidente desde la orilla aseguró al canal WSVN que la lancha venía “a toda velocidad” y que llegó a elevarse en el aire durante tres o cuatro segundos antes de estrellarse contra el agua. “Vi un choque, el agua estaba por todas partes. Fue una locura”, narró al New York Post.
De acuerdo con Gulf Coast News, las víctimas fueron identificadas como Brenna Millett, Rebecca King/Knight y Neal Kirby, quienes fueron llevados al hospital inmediatamente después del accidente. Tanto Millett como King murieron horas más tarde. Kirby sigue en condición crítica pero estable.
El cuarto ocupante, Craig Millett, de 60 años, permaneció desaparecido toda la noche hasta que buzos encontraron su cuerpo la mañana siguiente cerca del lugar del siniestro.
Trenton Zamniak, un navegante que estaba cerca del área, fue uno de los primeros en correr a ayudar.
“El barco se inclinó unos 90 grados y se deslizó hacia atrás”, relató. Minutos después, él y sus amigos encontraron a un hombre inconsciente flotando en el agua. “Escupía mucha agua salada y no respiraba bien. Empezamos a hacerle RCP mientras llegaban los rescatistas”, dijo a Gulf Coast News. “Estábamos en el lugar correcto, en el momento correcto, para ayudar a alguien que lo necesitaba”.
Qué se sabe hasta ahora del accidente
La Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida (FWC), citada por News Press del USA TODAY Network, señaló que aún se desconoce la causa exacta del vuelco. No hubo otros barcos involucrados y todavía se investiga quién conducía la embarcación.
Un testigo aseguró al canal Fox 4 que la lancha viajaba entre 75 y 80 millas por hora, aunque esa información no ha sido confirmada por las autoridades.
El portavoz de FWC, Bradley Johnson, reveló además que los motores del barco “parecían haberse desprendido” durante el impacto y que el viento, con ráfagas de hasta 22 mph ese día, pudo haber afectado la dirección y visibilidad.
La búsqueda y respuesta involucró a múltiples agencias de emergencia, entre ellas el Sheriff de Lee County, la Policía y Bomberos de Cape Coral, unidades marítimas de Sanibel, Matlacha, Iona McGregor y la Guardia Costera.
La FWC mantiene abierta la investigación para esclarecer qué llevó a que una lancha de alto rendimiento terminara volcada en cuestión de segundos, en una jornada que muchos describían como normal de navegación.
Preguntas Frecuentes sobre el Accidente Náutico en Florida
¿Cuántas personas murieron en el accidente de la lancha en Florida?
Tres personas murieron como resultado del accidente de la lancha en el río Caloosahatchee, cerca del Cape Coral Yacht Club. Una cuarta persona fue encontrada sin vida al día siguiente.
¿Cuál fue la causa del accidente de la lancha en Florida?
La causa exacta del vuelco de la lancha aún está bajo investigación. La lancha se volcó mientras iba "a toda velocidad", y se especula que el viento pudo haber influido en el accidente, pero no hubo otros barcos involucrados.
¿Qué medidas de seguridad se están tomando tras el accidente náutico en Florida?
Las autoridades están investigando el incidente para determinar las causas y prevenir futuros accidentes similares. Se ha solicitado la colaboración ciudadana para obtener imágenes, videos o testimonios que puedan ayudar a esclarecer los hechos.
¿Cuál fue la respuesta de las autoridades tras el accidente de la lancha?
La Guardia Costera y otras agencias de emergencia respondieron al accidente, llevando a cabo una intensa búsqueda para encontrar a los ocupantes de la lancha y recuperar los cuerpos de las víctimas.
