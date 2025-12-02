Leoni Torres lamenta la muerte de joven camarógrafo de su equipo

Leoni Torres lamentó profundamente la muerte de uno de los camarógrafos de su equipo, quien perdió la vida en un accidente automovilístico.

A través de Instagram, el cantante compartió su dolor por la pérdida del joven, a quien describió como talentoso y con un gran deseo de aprender y trabajar.

“Acabo de recibir una noticia muy triste. Uno de nuestros camarógrafos perdió la vida en un accidente automovilístico. Un joven con talento y con ganas de trabajar y aprender. Esto me partió el corazón. Mis condolencias para su familia y amigos. Descansa en paz Juan Jesús Muñoz”, escribió el artista.

Leoni acompañó sus condolencias de un video en el que se ve a Jesús Muñoz grabando con su cámara, incluso para un videoclip del camagüeyano.

Su mensaje generó numerosas muestras de apoyo y condolencias por parte de seguidores y colegas, quienes se unieron al dolor por la inesperada partida del joven camarógrafo.