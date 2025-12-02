Leoni Torres lamenta la muerte de joven camarógrafo de su equipo

Leoni Torres lamentó profundamente la muerte de uno de los camarógrafos de su equipo, quien perdió la vida en un accidente automovilístico.
A través de Instagram, el cantante compartió su dolor por la pérdida del joven, a quien describió como talentoso y con un gran deseo de aprender y trabajar.
“Acabo de recibir una noticia muy triste. Uno de nuestros camarógrafos perdió la vida en un accidente automovilístico. Un joven con talento y con ganas de trabajar y aprender. Esto me partió el corazón. Mis condolencias para su familia y amigos. Descansa en paz Juan Jesús Muñoz”, escribió el artista.
Leoni acompañó sus condolencias de un video en el que se ve a Jesús Muñoz grabando con su cámara, incluso para un videoclip del camagüeyano.
Su mensaje generó numerosas muestras de apoyo y condolencias por parte de seguidores y colegas, quienes se unieron al dolor por la inesperada partida del joven camarógrafo.
Preguntas frecuentes sobre la trágica muerte del camarógrafo de Leoni Torres
¿Quién era el joven camarógrafo que falleció?
El joven camarógrafo que perdió la vida era Juan Jesús Muñoz, quien trabajaba en el equipo de Leoni Torres. Era descrito como talentoso y con un gran deseo de aprender y trabajar. Su muerte ha sido lamentada profundamente por el cantante y sus seguidores.
¿Cómo reaccionó Leoni Torres ante la muerte de su camarógrafo?
Leoni Torres expresó su dolor por la pérdida de Juan Jesús Muñoz en sus redes sociales, describiéndolo como un joven talentoso y con ganas de trabajar. El cantante compartió un emotivo mensaje en Instagram, acompañado de un video en el que se ve al joven trabajando con su cámara.
¿Cuáles fueron las reacciones del público ante la noticia?
La noticia generó numerosas muestras de apoyo y condolencias en redes sociales por parte de seguidores y colegas de Leoni Torres, quienes se unieron al dolor por la inesperada partida del joven camarógrafo.
