Celebración de cumpleaños y boda con Macusa: Esto y más en el próximo show de Eduardo Antonio en Miami

El Divo de Placetas vuelve con un espectáculo cargado de emociones, sorpresas y celebración. Eduardo Antonio se presentará el próximo 13 de diciembre en el Flamingo Theater Bar, donde festejará su cumpleaños rodeado de seguidores, amigos y figuras del entretenimiento.

Pero la noche promete mucho más que música: el artista ha anunciado que también habrá boda, nada más y nada menos que con Macusa, así que el humor y las risas están aseguradas.

Eduardo Antonio y Abejas Memes, con sus personajes de Macusa y Cariltos, siguen haciendo reír a sus fanáticos y este show en Flamingo será explosivo. Además ya sabemos que Macusa se trae algo entre manos que seguramente dejará a El Divo muy mal parado.

Bajo el lema “Trentisiempre o Cuarentinunca”, Eduardo Antonio promete un espectáculo donde su carisma, su voz y su estilo inconfundible serán protagonistas.

Los fans del Divo ya cuentan los días para esta presentación, si todavía no has comprado tu entrada es momento de hacerlo, pues la noche del 13 de diciembre será imperdible.