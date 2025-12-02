Cubano relata el interrogatorio que enfrentó al regresar a EE.UU. tras las nuevas revisiones de Green Cards ordenadas por Trump

Vídeos relacionados:
Un cubano con residencia legal en Estados Unidos describió al periodista de Univisión Javier Díaz el fuerte interrogatorio que enfrentó al regresar de un viaje a Costa Rica, en medio de la nueva política de la administración de Donald Trump que ordena revisar exhaustivamente todas las Green Cards otorgadas a ciudadanos de 19 países, entre ellos Cuba.
El migrante, a quien el periodista conoce por una situación personal y que no tiene motivos para tergiversar su testimonio, según comentó, contó que su arribo al aeropuerto estadounidense fue muy distinto a lo habitual.
“Al entrar, me metieron al cuartico con dos agentes”, relató. “Me empezaron a hacer preguntas y me dijeron que era porque tienen que verificar a cada uno de los cubanos residentes que entren en lo adelante”.
Según explicó, los agentes revisaron su pasaporte en busca de entradas recientes a Cuba, un punto que está siendo evaluado con especial atención en el marco de la nueva orden presidencial.
“Me chequearon el pasaporte por si había entrado a Cuba en estos días”, afirmó. “Me pidieron mis documentos de entrada y como no los tenía, me hicieron detallar exactamente cómo fue todo el proceso cuando me detuvieron al cruzar el río”.
El cubano asegura que el interrogatorio fue largo y cargado de desconfianza.
“Me hicieron todo tipo de preguntas… El trato fue bien malo”, lamentó.
Al concluir la entrevista, el mensaje de los oficiales fue directo:
“Me dijeron que me aconsejaban no salir más del país porque van a revisar todas las residencias y van a suspender muchas, a discreción de cada oficial”, aseguró.
El cubano insistió en que comparte su experiencia únicamente para alertar a otros migrantes: “Te digo solo para que sepas y mantengas informado a las demás personas”.
Sin embargo, es importante aclarar algo fundamental para evitar confusiones o alarmas innecesarias y es que un oficial de inmigración en un aeropuerto no puede cancelar o revocar por sí solo una Green Card. En cambio, lo que sí puede hacer es:
- Registrar información del viajero
- Hacer preguntas de verificación
- Referir un caso para revisión más profunda
- En casos extremos, emitir una citación para que el residente comparezca ante un juez migratorio
La cancelación de una residencia solo puede ocurrir mediante un proceso legal formal, realizado por USCIS o por un juez de inmigración, nunca de manera arbitraria o inmediata en un aeropuerto.
Un testimonio que coincide con la nueva política migratoria
El relato ocurre pocos días después de que el propio Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) confirmara que, por orden de Trump, Estados Unidos revisará todas las tarjetas de residencia otorgadas a ciudadanos de 19 naciones catalogadas como “países de preocupación”. La lista incluye a Cuba, Venezuela, Afganistán, Haití, Irán, Somalia, Libia y otros países bajo estricta vigilancia de seguridad nacional.
La directiva implica que miles de cubanos con Green Card, incluidos beneficiarios de reunificación familiar, asilo, refugio político o parole humanitario, podrían enfrentar demoras, requerimientos adicionales o incluso la revocación de su estatus si las autoridades consideran que existen irregularidades.
El DHS confirmó además que la revisión incluye casos aprobados durante la administración de Joe Biden, como parte de un proceso más amplio de verificación interna.
La orden forma parte de un giro más agresivo en la política migratoria de Trump, que ha prometido eliminar beneficios para migrantes, suspender permanentemente la migración desde países del “Tercer Mundo” y aplicar lo que él mismo denomina una política de “migración inversa”.
En paralelo, la Casa Blanca mantiene congeladas todas las decisiones de asilo tras el reciente atentado en Washington D.C., dejando a miles de solicitantes, incluidos cubanos, en un limbo legal.
Nuevamente, el testimonio del cubano interrogado no pretende infundir miedo, sino advertir a otros residentes que viajan con frecuencia y que podrían enfrentar controles similares mientras esta revisión se mantenga activa.
“Simplemente tengan cuidado a dónde viajan y por qué salen del país”, concluyó Javier Díaz su reporte, consciente de que la experiencia de su fuente podría convertirse en la nueva normalidad para miles de cubanos bajo estas medidas.
Preguntas frecuentes sobre las nuevas revisiones de Green Cards para cubanos en EE.UU.
¿Por qué el gobierno de Trump está revisando las Green Cards de cubanos?
La administración de Donald Trump ha ordenado una revisión exhaustiva de las Green Cards otorgadas a ciudadanos de 19 países, incluyendo Cuba, como parte de una medida de seguridad nacional. Esta revisión busca detectar irregularidades en las residencias permanentes otorgadas y podría afectar a miles de cubanos residentes en EE.UU.
¿Qué implica la revisión de Green Cards para los cubanos residentes en EE.UU.?
La revisión implica que las autoridades pueden someter a los residentes a interrogatorios, solicitar documentación adicional o incluso revocar el estatus si se encuentran irregularidades. Los cubanos que viajan frecuentemente podrían estar más expuestos a estos controles, especialmente si han visitado recientemente Cuba.
¿Puede un oficial de inmigración revocar mi Green Card en el aeropuerto?
No, un oficial de inmigración en un aeropuerto no puede cancelar o revocar una Green Card por sí solo. Sin embargo, puede registrar información del viajero, hacer preguntas de verificación y, en casos extremos, emitir una citación para que el residente comparezca ante un juez migratorio. La cancelación de una residencia solo puede ocurrir mediante un proceso legal formal.
¿Qué riesgos corren los cubanos que viajan a Cuba frecuentemente?
Los cubanos que viajan frecuentemente a Cuba podrían enfrentar un escrutinio más riguroso al regresar a EE.UU., especialmente si se considera que sus viajes contradicen las declaraciones hechas al solicitar la residencia. Esto puede llevar a interrogatorios más intensos o incluso a citaciones para comparecer ante un juez de inmigración.
¿Qué se recomienda a los cubanos con residencia en EE.UU. ante estas medidas?
Se recomienda a los cubanos residentes en EE.UU. tener precaución con sus viajes fuera del país, especialmente a Cuba, y asegurarse de mantener toda la documentación en regla. También es aconsejable consultar con un abogado de inmigración si se enfrentan a interrogatorios intensos o si reciben una notificación para comparecer ante un juez.
