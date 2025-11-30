Administración Trump reafirma poder del presidente para imponer restricciones migratorias tras atentado en Washington D.C.

Vídeos relacionados:
La Casa Blanca publicó este sábado un mensaje en el que recordó que el presidente de Estados Unidos tiene autoridad para suspender el ingreso de cualquier extranjero o imponer las restricciones migratorias que considere necesarias.
El tuit, emitido desde la cuenta oficial @WhiteHouse, citó la Sección 212(f) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, una herramienta legal históricamente usada para vetos temporales, pero que ahora emerge en medio de un clima político explosivo y un discurso presidencial abiertamente restrictivo.
La publicación llega justo después de que el gobierno de Donald Trump congelara todas las decisiones de asilo tras el atentado ocurrido esta semana en Washington D.C., donde un ciudadano afgano asesinó a una soldado de 20 años e hirió gravemente a otro militar. El atacante había ingresado a EE.UU. con un visado especial otorgado durante la evacuación de Afganistán en 2021.
Pausa total al asilo: miles en el limbo
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) confirmó que no se aprobará ni procesará ninguna decisión de asilo hasta que se revisen los protocolos de investigación y verificación de antecedentes para solicitantes de protección.
Para miles de migrantes, incluidos cubanos que huyen de la persecución política o de la crisis económica, la pausa significa quedar atrapados en un limbo legal que podría prolongarse indefinidamente.
“La seguridad del pueblo estadounidense es siempre lo primero”, aseguró la agencia. Sin embargo, la administración no ha explicado cuánto durará la suspensión ni si derivará en un cierre más drástico del sistema de asilo.
Trump avanza hacia una “migración inversa”
El atentado fue usado por el presidente para justificar un endurecimiento sin precedentes. En una publicación durante el Día de Acción de Gracias, Trump anunció que:
- suspenderá de forma permanente la migración desde “todos los países del Tercer Mundo”;
- eliminará beneficios federales para los no ciudadanos;
- deportará a personas consideradas “carga pública”;
- y desnaturalizará a inmigrantes, incluso residentes de larga data, si a su juicio “socavan la tranquilidad nacional”.
“Solo una migración inversa puede curar esta situación”, escribió el mandatario, repitiendo que Estados Unidos sufre una “invasión destructiva”.
El discurso ha sido catalogado como xenófobo y peligroso por organizaciones de derechos humanos, que recuerdan que la Enmienda XIV protege la ciudadanía de quienes ya la han obtenido.
Preguntas frecuentes sobre las nuevas medidas migratorias de la administración Trump
¿Qué autoridad tiene el presidente de EE.UU. para imponer restricciones migratorias?
El presidente de Estados Unidos tiene la autoridad para suspender el ingreso de cualquier extranjero o imponer restricciones migratorias según lo considere necesario, amparándose en la Sección 212(f) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad. Esta herramienta legal ha sido usada históricamente para implementar vetos temporales.
¿Cómo afecta la suspensión de las decisiones de asilo a los migrantes?
La suspensión de decisiones de asilo deja a miles de migrantes en un limbo legal. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) ha confirmado que no se procesará ninguna solicitud de asilo hasta que se revisen los protocolos de seguridad. Esto afecta a migrantes que huyen de persecuciones políticas y crisis económicas, dejándolos en una situación de incertidumbre indefinida.
¿Qué medidas ha anunciado Trump respecto a la migración desde el Tercer Mundo?
Trump ha anunciado la suspensión permanente de la migración desde todos los países del Tercer Mundo. Además, eliminará beneficios federales para los no ciudadanos y deportará a aquellos que considere una carga pública o que, según él, socaven la tranquilidad nacional. Estas acciones se enmarcan en su política de "migración inversa".
¿Qué consecuencias podría tener la revisión de las Green Cards emitidas bajo el gobierno de Biden?
La revisión masiva de las Green Cards podría resultar en la revocación de residencias legales para aquellos que no pasen la nueva evaluación de seguridad. Esta medida afecta a ciudadanos de países considerados de "preocupación" y puede causar demoras y cancelaciones en los procesos de residencia permanente.
¿Por qué se han endurecido las políticas migratorias tras el atentado en Washington D.C.?
El atentado en Washington D.C. ha sido utilizado por la administración Trump como justificación para endurecer las políticas migratorias. El ataque, perpetrado por un ciudadano afgano que ingresó al país con un visado especial durante la evacuación de Afganistán, ha sido presentado como un ejemplo de los peligros de una migración mal gestionada.
