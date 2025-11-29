Abogada revela qué hacer tras el frenazo del asilo en EE.UU.: Más de 200 mil afectados por la decisión

Vídeos relacionados:

Una abogada de inmigración explicó que la reciente decisión del gobierno de Estados Unidos de suspender todas las decisiones sobre solicitudes de asilo afirmativo deja aproximadamente a unos 250,000 inmigrantes en un limbo legal.

Sin embargo, según sus declaraciones exclusivas a Noticias Telemundo, Kathia Quirós precisó que esto no implica el cierre total del sistema de asilo y, en muchos casos, exige seguir el proceso con cautela y sin abandonar los casos ya iniciados.

Quirós detalló que el memorándum emitido por el director de la Oficina de Inmigración va dirigido a los oficiales que revisan casos de asilo afirmativo, es decir, aquellos en los que el propio inmigrante solicita asilo directamente ante la Oficina de Inmigración (USCIS), después de haber ingresado al país, ya sea con estatus legal o indocumentado.

Aclaró que este anuncio no afecta el asilo defensivo que se presenta ante las cortes de inmigración, el cual, por el momento, continuará tramitándose.

En cuanto a las personas que ya tienen un caso de asilo afirmativo pendiente y sean detenidas por agentes de inmigración, la abogada explicó que existen dos escenarios principales.

Pueden ser liberadas mientras se toma una decisión en su proceso o pueden ser puestas en proceso de deportación y, en ese contexto, deberán solicitar una fianza para poder continuar el caso desde sus hogares.

Subrayó que es fundamental que los migrantes conozcan esta posibilidad y busquen asesoría legal si son puestos en custodia.

Quirós recordó que, en la actualidad, hay miles de personas con solicitudes de asilo afirmativo que llevan seis, ocho o hasta diez años esperando por una entrevista.

Señaló que, según el memorándum, los oficiales seguirán realizando entrevistas, es decir, las citas pueden seguir llegando en cualquier momento, pero lo que no podrán hacer es tomar una decisión final sobre esos casos.

Eso significa que muchos solicitantes seguirán siendo llamados a entrevista, aunque permanecerán en espera indefinida hasta que el gobierno cambie de postura.

Consultada por Telemundo sobre las personas que ya tienen asilos aprobados, la abogada indicó que el presidente ha pedido que se revisen todos los casos de asilo concedidos y también las residencias permanentes que se obtuvieron a través de esa vía.

Aclaró, sin embargo, que aún no hay detalles sobre cómo se llevará a cabo este proceso de revisión y que el memorándum conocido hasta ahora se limita a pausar las decisiones futuras de asilo, no a revertir las ya tomadas.

Un cuarto de millón de casos de asilo afectados

Respecto al alcance de la medida, Quirós señaló que existen millones de solicitantes de asilo, pero no todos están ante USCIS: una parte significativa de esos casos se tramita en las cortes de inmigración, que no están incluidas en esta pausa.

Los procesos afectados directamente por la suspensión son, según las estimaciones, entre 230,000 y 250,000 casos de asilo afirmativo que se encuentran dentro de la Oficina de Inmigración.

La abogada insistió en que, ante este escenario, lo más importante para los migrantes es mantenerse informados, no abandonar sus procesos, acudir a las entrevistas cuando sean citados, y buscar asesoría legal especializada, especialmente si son detenidos o si reciben notificaciones nuevas sobre sus casos.

Mientras tanto, la suspensión de decisiones mantiene a cientos de miles de solicitantes en una espera sin fecha definida, a la espera de que la administración determine si modificará o no sus protocolos de seguridad y su política de asilo.

Suspensiones de asilo

El gobierno de Estados Unidos suspendió de manera inmediata todas las decisiones relacionadas con solicitudes de asilo, tras el ataque ocurrido esta semana cerca de la Casa Blanca, donde un ciudadano afgano disparó contra dos miembros de la Guardia Nacional, causando la muerte de una soldado de 20 años y dejando a otro militar gravemente herido.

Según confirmó la propia administración, la medida se mantendrá hasta que se garantice que todos los extranjeros sean investigados y seleccionados “en la mayor medida posible”.

En una declaración atribuida al Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), el Ejecutivo explicó que ninguna decisión de asilo será procesada ni aprobada hasta que se complete la revisión de los protocolos de seguridad aplicados a solicitantes de protección.

La pausa ocurre en medio de un fuerte endurecimiento del discurso migratorio del presidente Donald Trump, quien, en una extensa publicación en Truth Social durante el feriado de Acción de Gracias, anunció que su administración suspenderá permanentemente la migración desde todos los países del Tercer Mundo, calificando la situación actual como una “invasión destructiva”.