Corte de agua en Varadero refleja crisis hídrica generalizada en Cuba

La empresa estatal Aguas Varadero anunció que los barrios Santa Marta y Varadero Histórico estarían sin suministro de agua potable durante 24 horas —desde la medianoche del 3 de diciembre hasta la medianoche del 4 de diciembre— para sustituir tuberías en mal estado.

En una nota publicada por TV Yumurí en Facebook, se pidió a los vecinos almacenar agua y usarla racionalmente, justificando el corte como parte de los trabajos para mejorar la infraestructura. Sin embargo, la noticia llega en un momento en que el desabastecimiento de agua potable en la isla es mucho más profundo.

En las provincias orientales, la falta de lluvias y el bajo nivel de las represas afectan a unas 860,000 personas, mientras que en La Habana unas 248 000 padecen interrupciones constantes porque las averías eléctricas dejan fuera de servicio los equipos de bombeo.

Esta precariedad se agrava porque, como relata un reportaje de Periódico Cubano, en la capital se pierde entre 40 % y 70 % del agua por fugas y bombas deterioradas, y los apagones queman motores de bombeo, dejando a decenas de miles de hogares sin servicio.

Un corte programado en Varadero, un síntoma de la crisis

El aviso de Aguas Varadero expone un problema técnico puntual: se sustituirán tramos de tubería para “garantizar mayor calidad y estabilidad” en el servicio. No obstante, numerosos testimonios de ciudadanos de otras provincias muestran que los cortes de agua se prolongan durante días.

Ante esa escasez, muchas familias se ven obligadas a cargar agua de arroyos o a pagar miles de pesos por camiones cisterna.

Falta de infraestructura y apagones

El déficit hídrico está estrechamente ligado a la crisis energética. Las constantes averías en las termoeléctricas y la falta de combustibles han disparado los apagones, que en algunos lugares superan las 20 horas diarias.

Cada corte eléctrico detiene las bombas de agua; en ciudades como Matanzas, un “disparo” eléctrico de un minuto puede paralizar el bombeo durante una hora. Además, se han identificado 91 salideros importantes en la red de abastecimiento y la flota de pipas se ha reducido, lo que empeora la distribución

En resumen, aunque el corte de 24 horas en Varadero tenga un objetivo de mantenimiento, se suma a una emergencia nacional: cientos de miles de cubanos llevan días, semanas o incluso meses sin el vital líquido.

La falta de inversiones, las fugas, las bombas averiadas y los largos apagones han creado un círculo vicioso en el que agua y electricidad escasean simultáneamente. La nota de Aguas Varadero es, por tanto, otro recordatorio de que la crisis hídrica de Cuba requiere soluciones estructurales y no solo cortes programados.