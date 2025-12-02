Cubano gana su caso de asilo en EE.UU., pero ICE no lo libera: “Es como si no aceptaran que vencí”

Agentes de ICE durante una detención en Estados Unidos en medio del endurecimiento de las políticas migratorias.

Un joven cubano de 21 años, identificado como R. V., logró convencer a un juez de inmigración de que su vida correría peligro si regresaba a Cuba. A pesar de haber ganado su caso y obtener protección contra la deportación, sigue encerrado en un centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE) en California.

Su historia fue dada a conocer por Los Ángeles Times, un sitio digital que cubre política global, temas migratorios y derechos humanos a partir de documentos oficiales y testimonios directos.

R. V. huyó de Cuba en 2024 después de participar en protestas contra el gobierno. Contó que fue encarcelado, vigilado y perseguido por las autoridades. Durante su travesía por México fue secuestrado y, al llegar a la frontera estadounidense, pidió protección.

Un juez le otorgó withholding of removal, una figura legal que impide deportarlo a la isla debido al riesgo que enfrenta. Con ese fallo esperaba reunirse con su familia en Florida, pero continúa encerrado sin que ICE explique por qué.

El joven asegura que agentes migratorios le han advertido que, si no pueden enviarlo a Cuba, buscarán otro país que lo reciba. Mencionó que le han hablado de Panamá o Costa Rica.

"La espera es tan dura. Es como si no quisieran aceptar que gané", contó al medio.

Abogados citados por Los Ángeles Times consideran que este caso refleja un cambio significativo bajo la administración de Donald Trump. Según explican, ICE ya no libera automáticamente a personas que ganan protección contra la deportación. La política interna prioriza mantenerlas detenidas mientras el gobierno apela los fallos o intenta enviarlas a terceros países, aun cuando no tienen ningún vínculo con esas naciones.

Las organizaciones de defensa de migrantes advierten que esta práctica castiga incluso a quienes ya demostraron que serían perseguidos o torturados si regresan a su país. La abogada Jennifer Norris señaló que quienes ganan sus casos terminan tratados como criminales y atrapados en un limbo que puede prolongarse durante meses y hasta años. Agregó que las protecciones otorgadas por un juez pierden sentido cuando ICE insiste en buscar rutas alternativas para deportar a los migrantes.

El reportaje menciona otros casos similares. Entre ellos, el de Ngựa, un joven vietnamita que obtuvo protección por riesgo de tortura pero sigue detenido mientras ICE intenta trasladarlo a otra nación.

También destaca el caso de una mujer de Sierra Leona que fue deportada a Ghana y posteriormente enviada de regreso a su país de origen pese a que un juez lo había prohibido.

Otro ejemplo es el de F. B., una colombiana que permaneció más de ocho meses detenida mientras las autoridades aseguraban que su salida era inminente. Un juez federal terminó ordenando su liberación al concluir que la detención prolongada no tenía fundamento.

Para quienes se encuentran tras las rejas, la incertidumbre es una carga diaria. Algunos detenidos explicaron que un oficial recorre los dormitorios cada mañana preguntando quién quiere autodeportarse. La presión psicológica es constante y muchos temen pasar años en ese estado.