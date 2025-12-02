Actriz Maikel Amelia se recupera del chikungunya: "Esta técnica me la enseñó mi abuela"

La popular actriz cubana Maikel Amelia, conocida por su papel en la serie "Tras la huella", se está recuperando del chikungunya, pero asegura que no ha dejado de trabajar pese a los fuertes dolores que causa la enfermedad.
En una publicación reciente en sus redes sociales, Maikel compartió su experiencia con un mensaje lleno de fortaleza y optimismo.
“Llevo días trabajando así. Aplicando la técnica que me enseñó mi abuela", dijo la artista y mostró cómo logra permanecer erguida aunque sienta mucho dolor.
"Lo importante es respirar profundamente", dijo mientras se levantaba con la cabeza en alto. "Gracias, abuela Amelia. Mi cuerpo está enfermo temporalmente… yo no”.
Con su característico sentido del humor y una actitud positiva, la actriz explicó que el “secreto” para sobrellevar el malestar está en mantener una mente y un espíritu saludables, convencida de que “cuando el espíritu está bien, el cuerpo termina por sanar”.
La publicación se llenó de mensajes de apoyo y admiración de sus seguidores, quienes destacaron la determinación y energía de la actriz incluso en momentos difíciles.
En Cuba hay una epidemia de chikungunya. Este virus es transmitido por la picadura del mosquito Aedes aegypti, provoca fiebre alta, dolor intenso en las articulaciones y agotamiento.
Sin embargo, Maikel Amelia ha decidido no rendirse ante la enfermedad y, al parecer, planea continuar con sus compromisos profesionales.
Preguntas frecuentes sobre el chikungunya en Cuba y su impacto
¿Cuál es la situación actual del chikungunya en Cuba?
La situación del chikungunya en Cuba es alarmante, con un brote que se ha salido de control debido a la proliferación del mosquito Aedes aegypti. Las autoridades han reconocido que falló la prevención y que el sistema de salud está colapsado, con escasez de medicamentos e insecticidas. El brote ha generado un aumento significativo en las consultas médicas y hospitalizaciones en todo el país.
¿Cómo afecta el chikungunya a los pacientes y cuáles son sus síntomas?
El chikungunya provoca fiebre alta, dolor intenso en las articulaciones, erupciones cutáneas y agotamiento. Los síntomas suelen aparecer entre cuatro y ocho días después de la picadura del mosquito infectado. La enfermedad puede dejar secuelas articulares que persisten durante semanas o meses, afectando gravemente la calidad de vida de los pacientes.
¿Qué medidas se están tomando para controlar el brote de chikungunya en Cuba?
Las autoridades sanitarias han implementado campañas de fumigación y destrucción de focos de mosquitos, pero estas medidas han sido insuficientes debido a la falta de recursos y personal. Se han iniciado pesquisas casa por casa y se están organizando consultas multidisciplinarias para atender las secuelas de la enfermedad. Sin embargo, la falta de medicamentos y el colapso del sistema de salud siguen siendo grandes obstáculos.
¿Qué alternativas existen para tratar el chikungunya ante la escasez de medicamentos en Cuba?
Debido a la escasez de medicamentos, muchos cubanos están recurriendo a remedios naturales, como el cocimiento de hojas de frutabomba (papaya), para aliviar los síntomas del chikungunya. Aunque no hay evidencia científica suficiente que respalde su eficacia, la medicina tradicional se ha convertido en una alternativa ante la falta de opciones farmacéuticas.
¿Cuál ha sido la respuesta del gobierno cubano ante la crisis sanitaria causada por el chikungunya?
La respuesta del gobierno cubano ha sido criticada por su falta de eficacia y transparencia. A pesar de las reuniones y promesas de acción, la población denuncia la ausencia de medidas concretas y efectivas, así como el ocultamiento de cifras reales de contagios y muertes. La situación refleja una desconexión entre las acciones gubernamentales y la realidad que enfrentan los ciudadanos en el día a día.
