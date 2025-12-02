Actriz Maikel Amelia se recupera del chikungunya: "Esta técnica me la enseñó mi abuela"

La popular actriz cubana Maikel Amelia, conocida por su papel en la serie "Tras la huella", se está recuperando del chikungunya, pero asegura que no ha dejado de trabajar pese a los fuertes dolores que causa la enfermedad.

En una publicación reciente en sus redes sociales, Maikel compartió su experiencia con un mensaje lleno de fortaleza y optimismo.

“Llevo días trabajando así. Aplicando la técnica que me enseñó mi abuela", dijo la artista y mostró cómo logra permanecer erguida aunque sienta mucho dolor.

"Lo importante es respirar profundamente", dijo mientras se levantaba con la cabeza en alto. "Gracias, abuela Amelia. Mi cuerpo está enfermo temporalmente… yo no”.

Con su característico sentido del humor y una actitud positiva, la actriz explicó que el “secreto” para sobrellevar el malestar está en mantener una mente y un espíritu saludables, convencida de que “cuando el espíritu está bien, el cuerpo termina por sanar”.

La publicación se llenó de mensajes de apoyo y admiración de sus seguidores, quienes destacaron la determinación y energía de la actriz incluso en momentos difíciles.

En Cuba hay una epidemia de chikungunya. Este virus es transmitido por la picadura del mosquito Aedes aegypti, provoca fiebre alta, dolor intenso en las articulaciones y agotamiento.

Sin embargo, Maikel Amelia ha decidido no rendirse ante la enfermedad y, al parecer, planea continuar con sus compromisos profesionales.