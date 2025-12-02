Tu salud importa: RG Insurance Services te ayuda a obtener el mejor plan "Obamacare" antes del 15 de diciembre

RG Insurance Services, una agencia especializada en seguros de salud en Estados Unidos, está ayudando a decenas de familias a completar su inscripción o renovación del seguro médico “Obamacare” antes del 15 de diciembre, la fecha límite establecida para garantizar la cobertura durante el año 2026.

El programa de salud conocido como “Obamacare”, creado bajo la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA), ha permitido que millones de personas tengan acceso a seguros médicos más económicos, especialmente quienes padecen condiciones preexistentes. La ley busca una cobertura casi universal e incluye servicios preventivos como parte de los beneficios esenciales.

Fechas clave que debes recordar

El periodo de inscripción y renovación está abierto desde el 1 de noviembre hasta el 15 de diciembre de 2025, para que la póliza comience el 1 de enero de 2026.

Quienes se inscriban entre el 16 de diciembre y el 15 de enero de 2026 verán su cobertura activa a partir del 1 de febrero de 2026.

Después de esas fechas, solo podrá obtener un seguro médico si califica para un período especial de inscripción, como haber perdido su cobertura laboral, Medicaid o haberse mudado de estado.

Opciones para todos los presupuestos

Aunque este año los precios de algunos planes se han duplicado o triplicado, siguen existiendo opciones para todos los presupuestos, con beneficios esenciales y cobertura integral.

Por eso, contar con la ayuda de expertos como RG Insurance Services es clave para encontrar el plan que mejor se ajuste a sus necesidades y presupuesto.

RG Insurance Services: más de una década cuidando de tu salud

Con más de 10 años de experiencia en el sector y más de 3,000 clientes satisfechos en Florida y Texas, RG Insurance Services se dedica exclusivamente a los seguros de salud y al bienestar de sus clientes.

Su equipo trabaja directamente con cada persona los 365 días del año, las 24 horas del día, ofreciendo asistencia continua en todo lo relacionado con su póliza: pagos, atención médica, medicamentos o trámites con doctores y especialistas.

“La salud es lo más importante, y tener el seguro adecuado brinda tranquilidad ante cualquier imprevisto. Nosotros ofrecemos seguros médicos que se adaptan a sus necesidades. Ya sea que busque cobertura para servicios de emergencia, atención primaria o especialistas, tenemos la solución perfecta”, aseguran desde RG Insurance Services.

No espere a último momento: ¡asegure su cobertura hoy!

Si aún no tiene cobertura o desea renovar su plan para 2026, este es el momento ideal para hacerlo.

El equipo de RG Insurance Services le ayudará a comparar planes, entender beneficios y obtener una cotización personalizada y sin compromiso.

Para más información o para recibir una cotización personalizada sin compromiso, puede comunicarse con RG Insurance Services al teléfono (305) 484-5281, escribir al correo electrónico info@RGmiami.com, o realizar su solicitud directamente en línea a través del sitio web oficial.