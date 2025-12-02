¡Con solo 18 años! Joven cubano logra tener su casa propia en Cuba: “Para mí es la mejor que podía tener”

Un joven cubano identificado como Suzanita Cubana compartió en TikTok un emotivo video donde muestra la vivienda que ha heredado de su familia en Cuba, un espacio modesto pero lleno de significado para ella.

“Logré tener mi nueva casa en Cuba con tan solo 18 años”, comienza diciendo el joven en el clip, mientras enseña las distintas áreas del inmueble que perteneció a sus abuelos y luego a su madre, quien actualmente vive fuera del país.

El joven explica que la casa llevaba casi un año cerrada y en estado de abandono, por lo que ha tenido que dedicar tiempo y esfuerzo a limpiarla y repararla poco a poco. En las imágenes se aprecia el baño, la cocina y el cuarto que planea acondicionar para él mismo.

“Actualmente en Cuba tener una vivienda es algo demasiado complicado, así que para mí esta es la mejor casa que podía tener. Agradezco a mi mamá y a mi familia por siempre preocuparse y estar conmigo, y haberme dejado este lindo hogar”, comentó.

El video, acompañado de varias fotos, ha generado numerosas reacciones en redes sociales, donde usuarios aplauden la humildad y determinación de la joven para mejorar su hogar pese a las difíciles condiciones económicas que enfrenta el país.

La situación de la vivienda en Cuba continúa siendo una de las mayores preocupaciones de la población, con miles de familias que viven en casas deterioradas o en riesgo de derrumbe, mientras el régimen prioriza la construcción de hoteles de lujo para el turismo.