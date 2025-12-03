Nuevas leyes en Florida: ¿Qué normas entran en vigor el 1 de enero de 2026?

Vídeos relacionados:

A partir del 1 de enero de 2026 Florida pondrá en marcha una serie de leyes que afectarán a residentes, profesionales de la salud, empleados públicos, dueños de mascotas, asociaciones de condominios, psicólogos y otros actores clave del estado.

Si bien muchas normativas fueron aprobadas o entraron en vigor en 2025, varias incluyen disposiciones, requisitos o fechas de implementación concretas que comienzan en Año Nuevo.

Tres nuevas leyes que entran plenamente en vigor el 1 de enero

SB 158 – Exámenes de seno sin copago para empleados del estado

Esta ley elimina cualquier copago o gasto compartido para los exámenes diagnósticos y complementarios de mama dentro del programa de seguros para empleados públicos de Florida.

¿Qué cambia? La ley amplía las disposiciones ya existentes al incluir pruebas como resonancias magnéticas, ecografías y estudios adicionales, garantizando el acceso sin coste para trabajadores estatales.

Impacto esperado: Mejora la detección temprana y seguimiento del cáncer de mama entre empleados estatales.

Lo más leído hoy:

Según el texto legal, “la cobertura debe ser sin compartir costos bajo el plan de salud grupal del estado”.

HB 655 – Seguro para mascotas y prohibición de prácticas engañosas

Esta ley crea un marco más transparente y justo para la venta de seguros para mascotas en Florida.

Puntos clave: El seguro para mascotas queda oficialmente reconocido como parte del “seguro de propiedad”.

Las aseguradoras deben divulgar claramente información sobre exclusiones, períodos de espera, condiciones preexistentes y requisitos de revisión médica.

Se prohíbe ofrecer programas de bienestar como si fuesen seguros reales. Los agentes deben recibir formación específica.

A partir del 1 de enero: se aplican todas estas obligaciones para las nuevas pólizas y agentes en Florida. Es una de las regulaciones más completas en este sector.

SB 1808 – Reembolso obligatorio de pagos médicos en exceso

Los proveedores de salud, centros médicos o cualquier entidad que reciba pagos de seguros deberán reembolsar al paciente cualquier sobrepago en un plazo de 30 días a partir de que se identifique el error.

Sanciones: Si incumplen, pueden enfrentar multas de hasta 500 dólares por incidente y medidas disciplinarias.

Esta ley busca corregir retrasos y opacidad en los reembolsos: “los profesionales de la salud deben reembolsar los pagos en exceso dentro de los 30 días tras determinar el error”.

Leyes con disposiciones que entran en vigor el 1 de enero

Algunas leyes se aprobaron o activaron en 2025, pero incluyen artículos clave o plazos legales que comienzan a regir el 1 de enero de 2026.

Aquí te las detallamos:

HB 255 – Ley Dexter: base de datos pública de abusadores de animales

Inspirada en el caso de Dexter, un perro brutalmente asesinado tras ser adoptado, esta ley establece penas más severas por crueldad animal. Aunque está en vigor desde julio de 2025, su disposición más destacada entra en vigor el 1 de enero.

¿Qué ocurre desde enero? El Departamento de Aplicación de la Ley de Florida (FDLE) debe habilitar una base de datos pública de personas condenadas por crueldad animal.

Propósito: Evitar que individuos con antecedentes de abuso puedan adoptar nuevamente.

SB 944 – Reducción de plazos para reclamos a psicólogos

Esta ley reduce el tiempo que tienen las aseguradoras para presentar reclamaciones por sobrepagos a psicólogos de 30 meses a 12 meses.

Aunque la ley se aprobó en julio, solo aplica a servicios prestados a partir del 1 de enero de 2026. Se espera que esta medida reduzca la incertidumbre financiera para psicólogos y fomente su participación en redes de seguros.

HB 677 – Cobertura de preservación de fertilidad para empleados estatales con cáncer

A partir del 1 de enero, las pólizas del programa estatal de seguros de salud deben cubrir servicios de preservación de la fertilidad para empleados diagnosticados con cáncer, siempre que el tratamiento comprometa su fertilidad.

Importante: La ley entró en vigor en julio sin firma del gobernador, pero su aplicación comienza con las pólizas emitidas desde el 1 de enero de 2026.

HB 531 – Página pública sobre verificación de antecedentes en salud

Fecha límite del 1 de enero: La Agencia para la Administración de la Atención Médica debe lanzar una página web centralizada con información sobre verificación de antecedentes obligatoria para proveedores de atención médica.

HB 913 – Transparencia en asociaciones de condominios y cooperativas

Desde enero las asociaciones deben publicar actas aprobadas, grabaciones de videoconferencias y declaraciones juradas en sus plataformas, como parte de nuevas obligaciones de transparencia.

SB 954 – Procedimientos para residencias de recuperación

A partir del 1 de enero, los gobiernos locales deben establecer un proceso simplificado y legalmente accesible para aprobar residencias de recuperación certificadas, también conocidas como “casas sobrias”.

SB 1080 – Restricciones para aumento de tasas de impacto

Esta ley urbanística requiere, desde el 1 de enero, que cualquier aumento de tasas de impacto sea aprobado por unanimidad, se limite en número anual y se implemente gradualmente.

HB 1105 – Documentación alternativa para estudiantes sin diploma

El Departamento de Educación de Florida tiene hasta el 1 de enero para emitir documentación oficial que detalle rutas alternativas para estudiantes que no obtengan un diploma estándar, incluyendo equivalencias, programas vocacionales y credenciales laborales.

SB 7012 – Programa piloto de bienestar infantil

El Departamento de Niños y Familias (DCF) debe haber iniciado antes del 1 de enero un nuevo programa piloto para cuidado temporal de tratamiento de menores y fortalecimiento de la fuerza laboral en protección infantil.

Otras disposiciones con fecha clave en enero

Además, se entregarán estudios e informes antes del 1 de enero de 2026:

HB 1359: estudio sobre viabilidad de una base de datos estatal de casas de empeño.

SB 1470: recomendaciones para establecer un Instituto de Seguridad Escolar en Florida.

SB 2514: informe sobre incentivos y tecnologías aplicables a residencias de ancianos, con entrega el 5 de enero de 2026.

Conclusión

Aunque solo tres leyes principales se activan plenamente el 1 de enero de 2026, varias otras incluyen disposiciones críticas con esa misma fecha de entrada en vigor.

Desde reembolsos médicos y seguros de mascotas hasta transparencia en asociaciones de condominios y protección animal, el nuevo año traerá cambios regulatorios significativos para distintos sectores en Florida.

Es fundamental que residentes, profesionales, aseguradoras y organizaciones estén al tanto de estas fechas para cumplir con los nuevos requerimientos o beneficiarse de sus disposiciones.