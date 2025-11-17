Tribunal frena norma de Trump que limita las licencias de conducir comerciales a inmigrantes: ¿Qué se sabe?

Vídeos relacionados:

Un tribunal federal de apelaciones en Washington D.C. suspendió temporalmente la entrada en vigor de una regla impulsada por el Departamento de Transporte de Estados Unidos (DOT) que pretendía restringir severamente la obtención de licencias de conducir comerciales (CDL) por parte de inmigrantes.

Esta normativa, anunciada en septiembre, buscaba limitar la elegibilidad exclusivamente a portadores de tres tipos específicos de visas y excluir a todos aquellos con permisos vencidos u otro tipo de estatus migratorio.

La corte consideró que el gobierno federal "no siguió el procedimiento adecuado al crear la nueva regla" y, además, "no explicó cómo la regla promovería la seguridad", según reveló la prensa estadounidense.

Citando datos de la Administración Federal de Seguridad de Autotransportes (FMCSA), el tribunal subrayó que los inmigrantes representan cerca del 5% de los titulares de licencias comerciales, pero están involucrados en solo el 0.2% de los accidentes fatales, lo que contradice la narrativa que sostenía la necesidad de la medida.

Un caso detonante en Florida

La creación de esta norma se dio tras un incidente en Florida que recibió amplia atención mediática y política. Harjinder Singh, un inmigrante indio que ingresó a Estados Unidos desde México en 2018, fue acusado de provocar un accidente con un camión de carga que causó la muerte de tres personas en Fort Pierce.

Singh, que recibió su licencia en California, reprobó múltiples veces exámenes de conocimientos y dominio del inglés en el estado de Washington, según documentos judiciales.

Este caso desató una ola de escrutinio sobre las licencias otorgadas a inmigrantes y fue citado como argumento para endurecer los estándares federales.

Sin embargo, el tribunal no halló suficientes evidencias que justificaran una respuesta regulatoria generalizada que afectara a miles de conductores por igual.

Florida: Entre la presión política y las implicaciones prácticas

Florida ha sido uno de los estados más agresivos en el debate sobre inmigración y seguridad vial.

Tras el accidente en Fort Pierce, el gobierno estatal intensificó sus acciones legales contra estados como California y Washington, acusándolos de emitir licencias comerciales a inmigrantes sin cumplir con los estándares federales de verificación migratoria y dominio del idioma inglés.

Una auditoría en California reveló que 17,000 licencias habían sido otorgadas a inmigrantes cuyos permisos de trabajo ya estaban vencidos, lo que llevó al estado a revocar esas licencias.

Sin embargo, tras el reciente fallo judicial las restricciones quedan en pausa y los estados deberán continuar operando bajo las reglas anteriores.

Esto significa que muchos inmigrantes que no calificaban bajo la nueva norma podrán seguir renovando o manteniendo sus licencias mientras se resuelve el litigio.

Para Florida, esto representa un dilema.

Por un lado, mantiene una postura dura frente a la inmigración; por otro, debe enfrentar las consecuencias prácticas de restringir el acceso a conductores en un sector que ya enfrenta escasez de personal.

El transporte de carga es clave para industrias como la agricultura, el comercio minorista y el turismo en el estado.

Reacciones y tensiones federales

El fallo judicial también pone en tela de juicio el uso de herramientas regulatorias para imponer políticas migratorias restrictivas sin un respaldo técnico claro.

El DOT había indicado que las nuevas reglas descalificarían a unos 10,000 de los 200,000 inmigrantes con licencias comerciales actuales.

Además, proponía que el estatus migratorio fuera verificado mediante una base de datos federal y que las licencias solo tuvieran vigencia de un año.

La Asociación de Conductores Propietarios-Operadores Independientes (OOIDA), que representa a más de 150,000 camioneros, apoyó las medidas.

En un comunicado, su presidente Todd Spencer escribió: "Suspender las visas para conductores de camiones comerciales ayudará a garantizar que solo las personas calificadas obtengan la licencia", agregando que "el mal uso de los programas de visas [...] ha alimentado una avalancha de conductores a nuestro país que tienen dificultades para operar de manera segura en pleno cumplimiento de las regulaciones".

Por su parte, el secretario de Transporte, Sean Duffy, anunció en octubre que se retendrían 40 millones de dólares en fondos federales a California por negarse a hacer cumplir los requisitos de idioma inglés durante inspecciones de carretera.

Para restablecer los fondos, el estado deberá garantizar que sus inspectores evalúen el dominio del inglés de los conductores.

Escenario incierto

El fallo judicial no elimina definitivamente la norma, pero la congela mientras se completa el proceso legal.

Esto deja a los estados en una posición de incertidumbre respecto a sus políticas migratorias y de transporte.

Para Florida, esto podría implicar una revisión de sus procedimientos internos o incluso la adopción de medidas adicionales para reforzar su control migratorio, aunque sin mandato federal vigente.

Mientras tanto, miles de conductores inmigrantes seguirán en la carretera con licencias válidas, desempeñando un papel crucial en la cadena de suministro nacional, al menos hasta que la justicia determine si la norma impulsada por la administración Trump tiene o no cabida en el marco regulatorio del país.

El freno judicial a las restricciones federales sobre licencias comerciales para inmigrantes marca un punto de inflexión en un debate que mezcla política migratoria, seguridad vial y necesidades económicas.

Aunque Florida y otros estados seguirán presionando por medidas más estrictas, el fallo destaca la importancia de seguir procedimientos legales y de basar las políticas públicas en datos objetivos, no en casos aislados o percepciones. La controversia está lejos de terminar.