Cubano con antecedentes por homicidio y robo fue liberado en Nueva York y ICE tuvo que detenerlo otra vez

Un ciudadano cubano identificado como José Antonio Andreo-Quezada fue liberado de la cárcel de Rikers Island en Nueva York pese a tener un historial penal que incluye homicidio y robo.

Posteriormente, tuvo que ser detenido nuevamente tras violar su libertad condicional, en un caso que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) utiliza para criticar las políticas de “ciudad santuario” que limitan la cooperación con ICE.

De acuerdo con un reporte del New York Post, Andreo-Quezada es un inmigrante ilegal con antecedentes por homicidio, hurto, alteración del orden público, posesión de bienes robados, drogas peligrosas, robo, allanamiento de morada y agresión.

Pese a ese historial, salió en libertad desde Rikers Island y luego fue arrestado otra vez por violar la libertad condicional, momento en el que ICE presentó de inmediato una solicitud de detención, fechada el 16 de agosto.

El caso del cubano figura en una lista más amplia divulgada por el DHS sobre inmigrantes con antecedentes violentos que, según la agencia, han sido liberados en Nueva York “debido a las leyes de santuario”.

En ese informe se menciona que 6,947 delincuentes habrían sido puestos en libertad de cárceles de la ciudad en el último año pese a tener órdenes de detención activas de ICE que solicitaban su entrega a las autoridades federales para iniciar procesos de deportación.

El DHS sostiene que esas restricciones a la cooperación entre fuerzas del orden locales y agencias federales favorecen que “asesinos queden en libertad” y que muchos otros estén por salir.

Como ejemplo adicional, la agencia citó el caso de Anastacio Tejada Almonte, un ciudadano dominicano con antecedentes que incluyen homicidio y delitos violentos, quien —según el DHS— fue liberado el 27 de julio aun cuando existía una orden de detención de ICE presentada desde mayo.

En la misma relación de hechos, el DHS también mencionó a Alex Jareth Martínez-Ávila, inmigrante hondureño con múltiples cargos, que habría sido liberado pese a una orden de detención de ICE emitida el 26 de mayo y posteriormente fue arrestado de nuevo por homicidio y robo, tras lo cual ICE presentó una nueva orden el 22 de septiembre, según la versión oficial.

El informe del DHS se enmarca en un discurso político más amplio sobre la seguridad pública y la inmigración.

La agencia afirma que ICE, bajo la administración Trump, ha intensificado los esfuerzos para detener y deportar a delincuentes violentos, mientras responsabiliza a las políticas de santuario de limitar la capacidad federal para retener a personas con historial criminal una vez que salen del sistema penitenciario local.

Cubanos con crímenes violentos

En el caso específico de José Antonio Andreo-Quezada, la denuncia oficial no ofrece detalles adicionales sobre cuándo ingresó a Estados Unidos, cuánto tiempo estuvo detenido en Rikers Island o en qué consistió exactamente la violación de libertad condicional, pero sí lo presenta como un ejemplo de alto perfil para sostener que, cuando las autoridades locales liberan a personas con antecedentes y no las entregan a ICE, el gobierno federal termina viéndose obligado a ir tras ellas nuevamente para capturarlas y reactivar su proceso migratorio.

Otro cubano con una orden de deportación activa, fue liberado de la custodia de ICE en enero de 2025 por la administración Biden, bajo el argumento de que “no existía una probabilidad significativa de deportación en el futuro previsible”, debido a la falta de cooperación de Cuba en materia migratoria.

El hombre, identificado como Yordanis Cobos-Martínez, de 37 años, fue arrestado en Dallas tras un brutal asesinato con machete que terminó con la decapitación del gerente de un motel frente a su esposa e hijo.

El sospechoso arrastraba además un historial criminal en Estados Unidos que incluye cargos por falso encarcelamiento en California, indecencia con un menor en Texas (desestimado), robo de vehículo en Florida (desestimado) y carjacking (del que fue absuelto, aunque condenado por falso encarcelamiento).

Cobos-Martínez fue detenido poco después del crimen, cuando caminaba armado por la acera frente a una tienda cercana. La policía destacó que, pese a portar un machete, fue arrestado sin uso de fuerza letal.