Cyber Monday rompe récord en Estados Unidos con ventas en línea por 14.250 millones de dólares

Los consumidores estadounidenses gastaron un total de 14,250 millones de dólares durante el Cyber Monday, la cifra más alta en la historia de esta jornada comercial.

Según datos de Adobe Analytics, citados por Fox Business, las ventas crecieron un 7,1% respecto al año anterior, superando ligeramente la proyección inicial de 14,200 millones de dólares.

En los últimos minutos del día, los consumidores llegaron a gastar hasta 16 millones de dólares por minuto, una cifra sin precedentes.

El impulso se debió a los fuertes descuentos en electrónica, juguetes y ropa, con rebajas de hasta el 31% en algunos artículos.

Los mayores recortes se concentraron en computadoras, televisores y muebles, con descuentos promedio de entre 19% y 23%, mientras que los electrodomésticos y artículos deportivos también mostraron rebajas cercanas al 20%.

“Los minoristas estadounidenses recurrieron a descuentos agresivos para estimular la demanda en línea”, explicó Vivek Pandya, analista principal de Adobe Digital Insights.

Agregó que las ofertas extendidas desde el Black Friday “crearon un entorno en el que ambas fechas compiten por el liderazgo de las ventas digitales”.

Entre el 1 de noviembre y el 1 de diciembre, los consumidores estadounidenses gastaron 137,400 millones de dólares en compras en línea, lo que representa un aumento del 7,2% interanual.

Solo en el periodo de cinco días entre Acción de Gracias y el Cyber Monday, las ventas alcanzaron 44,200 millones de dólares, un 7,7% más que en 2024.

El reporte también destacó el crecimiento del sistema “compre ahora y pague después”, que alcanzó un récord de 1,030 millones de dólares en transacciones, un 4,2% más que el año anterior.

El aumento refleja que muchos consumidores buscan extender sus presupuestos frente al encarecimiento del costo de vida.

A pesar de los desafíos económicos, los analistas destacan que el comportamiento de compra en línea sigue mostrando la fortaleza del consumo estadounidense y consolida al Cyber Monday como el día de mayores ventas digitales del mundo.