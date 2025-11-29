España suspende exportaciones de carne de cerdo a Cuba por brote de peste porcina

La carne de cerdo es uno de los productos españoles más importados por la isla, tanto para el turismo como tiendas en divisas

La detección de dos casos de peste porcina africana en jabalíes en la comunidad autónoma de Cataluña forzó al Gobierno español a suspender de inmediato las exportaciones de carne y derivados porcinos a decenas de países, entre ellos Cuba, que depende del abastecimiento externo en medio del desplome de su producción.

El hecho llevó a que España perdiera el estatus de país libre de la enfermedad ante la Organización Mundial de Sanidad Animal, lo que activó un bloqueo automático de unos 120 certificados sanitarios de exportación hacia cerca de 40 destinos, destacó el diario La Vanguardia.

Entre las naciones afectadas figura Cuba, que ha recurrido masivamente a la importación de carne porcina en los últimos años, tras el derrumbe de su producción interna.

El Gobierno español explicó que la suspensión afecta a carne fresca, refrigerada o congelada, embutidos, jamones, vísceras, grasa, piensos, material genético, animales reproductores, tripas y otros derivados del cerdo.

La medida estará vigente hasta que se redefina la situación sanitaria y se ajusten los acuerdos con cada país.

En los mercados que aceptan la llamada “regionalización”, como China o Corea del Sur, la prohibición solo se extiende a los productos procedentes de la provincia de Barcelona, donde se detectaron los casos.

Sin embargo, la mayoría de los países aplicó vetos totales.

China, principal comprador de porcino español, mantendrá abiertas sus importaciones con la excepción territorial antes mencionada.

España exportó allí 540,000 toneladas de carne en 2024, por un valor superior a 1,100 millones de euros, incluidas piezas con escasa salida en Europa como huesos, vísceras y despojos, que permiten mantener márgenes y precios del sector.

El impacto para Cuba es especialmente sensible. La carne de cerdo ha sido uno de los productos españoles más importados por la isla, tanto para tiendas en divisas como para el turismo.

Ocurre además en un contexto de desplome productivo interno de este producto que alcanzó casi el 90% entre 2018 y 2022.

Informes de ICEX España Exportación e Inversiones ya habían advertido de retrasos de pago e impagos del Gobierno cubano, aunque las nuevas entidades privadas se han mostrado más ágiles siempre que las operaciones se realicen con anticipos desde el extranjero.

Pese a las crecientes importaciones desde España en años previos, el consumidor cubano de a pie apenas percibió mejoría y siguió enfrentando precios prohibitivos en el mercado informal, con una comercialización estatal prácticamente desaparecida.

El bloqueo temporal de exportaciones añade incertidumbre a un mercado donde la carne de cerdo es tradicional en las celebraciones de fin de año y donde el Gobierno ha admitido que el costo del pienso animal impide cualquier reducción de precios.

La medida española refuerza así la vulnerabilidad de un país que depende cada vez más del abastecimiento externo y que encara otra temporada sin capacidad para garantizar un producto básico en su dieta y su cultura festiva.

Para una mayoría de familias cubanas la compra de pocas libras de carne de puerco se ha convertido en un lujo inalcanzable, en medio del crónico abastecimiento de víveres esenciales, inflación y creciente inseguridad alimentaria.

Un análisis económico reciente también mostró que el precio máximo de la libra de paleta de cerdo en La Habana subió de 580 a 980 pesos en poco más de un año, un incremento del 68,9% que ha dejado a gran parte de la población sin acceso a esta fuente tradicional de proteína.

Como alternativa creativa, algunos creadores de contenido han propuesto sustitutos más asequibles. Tal es el caso de un influencer cubano mostró el “bistec de berenjena” como opción vegana y económica para quienes no pueden comprar carne de cerdo.