Matanzas entre tiendas en MLC vacías y el avance silencioso de la dolarización

Vecinos en la ciudad de Matanzas reportan que varias tiendas en moneda libremente convertibles (MLC) están desabastecidas, mientras otras han pasado a operar solo en dólares estadounidenses, una evidencia del silencioso pero acelerado ritmo que lleva la dolarización en la occidental urbe.

Un residente en el barrio de La Playa, relató su experiencia al intentar hacer compras en el centro comercial Plaza Milanés y Ayllón, administrado por la empresa Cimex, donde encontró el establecimiento prácticamente vacío y con personal desmotivado.

Durante su recorrido por otros nueve comercios, constató que seis ya funcionaban exclusivamente en dólares estadounidenses, describió en carta a la sección Apartado 1433 del periódico oficial Girón.

El contraste descrito es muy revelador: en las tiendas en MLC no había jabas ni comprobantes de pago, por lo cual la alternativa fue anotar los productos en hojas sueltas.

No obstante, los establecimientos en USD sí entregaban jabas y tickets, lo que generó inquietud sobre el manejo de las tarjetas y normas internas de control.

Al respecto, destacó que entre los comercios visitados, la tienda El Fuego, dedicada a la venta de pinturas, sobresale por la profesionalidad y amabilidad de sus trabajadores, situación que no observó en otros establecimientos.

El consumidor criticó la falta de información oficial sobre estas diferencias y la masividad de tiendas en USD, además de señalar que los organismos pertinentes no comunican adecuadamente los cambios.

Al respecto, preguntó: ¿Cómo es posible la masividad de tiendas en USD y que los organismos pertinentes no informen a la población? ¿Qué hago con los MLC en tarjeta? ¿El Banco los pasará a la tarjeta Clásica, o los gasto en productos innecesarios para no perderlos ante la incertidumbre? ¿Las tiendas en USD y MLC poseen diferencias en sus normas de control interno y atención al cliente?

El desabastecimiento y la dolarización creciente reflejan la preocupación de la población matancera ante la falta de claridad sobre cómo y dónde utilizar sus tarjetas en un contexto de transición económica y desigual acceso a productos básicos.

La proliferación de estas tiendas exclusivas en divisas, que a fines de agosto ya superaban las 85 en todo el país, ha sido presentada por las autoridades como un mecanismo para financiar la industria.

Sin embargo, para millones de cubanos, representa una condena diaria con salarios que no alcanzan, alimentos fuera de su alcance y un modelo económico que normaliza la exclusión.

Semanas atrás, el ministro de la Industria Alimentaria de Cuba, Alberto López Díaz, defendió la venta de productos en dólares como una vía para sostener la producción de alimentos, al asegurar que “trae beneficios a la población”.

“Las empresas tienen que defender los ingresos en divisas. No es lo que nosotros queremos, pero está demostrado que con esos ingresos se compra materia prima y se producen alimentos para la población”, declaró López Díaz.

Las palabras del ministro contrastan con las denuncias de ciudadanos que, en redes sociales, exponen la imposibilidad de acceder a productos básicos en un país donde el salario promedio apenas ronda los 20 dólares en el mercado informal.

Hace solo semanas, una cubana en Guantánamo mostró en TikTok que una pieza de carne de res podía costar más de 70 dólares, un precio “impagable” para la mayoría de las familias.

“Esto no lo puede pagar el cubano”, dijo indignada, mientras grababa estantes vacíos y artículos de primera necesidad a precios internacionales.

Asimismo, denuncias ciudadanas señalan que en hoteles de Gaesa -el conglomerado de la élite militar cubana-, ya no se acepta el CUP ni tarjetas de MLC, solo dólares o tarjetas Visa, lo que genera malestar y exclusión entre los clientes.

En marzo, el gobierno presentó como “buenas noticias” la reapertura de la tienda 5ta y 96 en La Habana, también en dólares, y en agosto estrenó un supermercado en los bajos del Focsa, gestionado por GAESA, donde los pagos solo se aceptan en billetes verdes.

En todos los casos, el acceso queda restringido a quienes reciben remesas o manejan divisas extranjeras, mientras los mercados en pesos cubanos continúan desabastecidos.

Economistas como Pedro Monreal han advertido que este modelo no resuelve la crisis de producción ni garantiza estabilidad, y, en cambio, profundiza la desigualdad social entre quienes tienen acceso a dólares y quienes dependen únicamente del devaluado peso cubano.

