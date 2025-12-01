Nadie ha hecho más para frenar la inmigración legal e ilegal que Trump, afirma la Casa Blanca

La administración del presidente Donald Trump defendió este lunes su política migratoria y aseguró que “nadie ha hecho más” para limitar tanto la inmigración ilegal como la legal en la historia reciente de Estados Unidos.

En declaraciones ofrecidas desde la Casa Blanca, la portavoz Karoline Leavitt destacó que el gobierno ha implementado una serie de acciones destinadas a reforzar la seguridad fronteriza, restringir los flujos migratorios y garantizar que quienes ingresen al país “contribuyan al bienestar y la cultura estadounidense”.

“Yo agregaría que la administración Trump ha hecho más para limitar la migración, tanto ilegal como legal, que cualquier administración en la historia”, afirmó Leavitt.

La funcionaria detalló que la administración emitió una prohibición de viaje (travel ban) para 19 países, incluido Afganistán, y suspendió las visas especiales de inmigrantes que servían como vía legal de entrada a Estados Unidos.

Explicó que las admisiones de refugiados afganos fueron detenidas tras el tiroteo ocurrido la semana pasada y que las admisiones de refugiados en general se mantienen “en niveles mínimos”.

Leavitt subrayó que el Departamento de Estado ha incrementado el escrutinio y la revisión de antecedentes en todas las categorías de visa, y ha revocado permisos “para aquellos que no se alinean con los intereses nacionales”.

Asimismo, confirmó que las adjudicaciones de asilo se encuentran pausadas mientras se lleva a cabo una revisión adicional del sistema.

“El presidente ha logrado un progreso tremendo en este frente”, añadió, al destacar que la frontera sur se mantiene bajo control, con una “reducción drástica” del ingreso de extranjeros ilegales.

La portavoz también enfatizó que tener una visa en Estados Unidos “no es un derecho, sino un privilegio”, y que el secretario de Estado, Marco Rubio, puede revocar ese beneficio cuando considere que contraviene los intereses nacionales.

Leavitt concluyó que la prioridad de la administración Trump es garantizar que los futuros ciudadanos “amen a Estados Unidos, aporten valor y se integren a su cultura”, y recordó que los líderes tienen el deber de “defender y promover los intereses de su propio pueblo, no de los extranjeros”.

La declaración de la Casa Blanca, asegurando que “nadie ha hecho más” para frenar la inmigración legal e ilegal que Donald Trump, se enmarca en una serie de medidas ejecutadas en las últimas semanas que evidencian un giro radical en la política migratoria de Estados Unidos.

Tras el atentado ocurrido en territorio estadounidense, la administración ordenó la suspensión total de las decisiones de asilo, dejando en incertidumbre a miles de solicitantes que ya estaban en proceso.

Esta medida fue acompañada por un anuncio más amplio: Trump afirmó que suspendería la migración desde países del llamado “tercer mundo”, argumentando motivos de seguridad nacional.

La política migratoria ha incluido además acciones sin precedentes como la propuesta para retirar la ciudadanía a inmigrantes naturalizados si se demuestra que su proceso estuvo “viciado” o “en contradicción con los intereses del país”.

Esta línea de endurecimiento ha sido presentada por la administración como un “avance histórico” que ha logrado, según sus portavoces, el mayor descenso en cruces fronterizos en más de una década.