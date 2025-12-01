Trump quiere “reverse migration”: Sacar de EE.UU. a quienes “no deberían estar aquí”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a dejar claro que su objetivo no es solo frenar la llegada de nuevos migrantes, sino expulsar a quienes ya viven dentro del país, incluidos residentes legales y personas con procesos en curso.
Durante un intercambio informal con periodistas a bordo del Air Force One, difundido por la Casa Blanca, Trump explicó sin rodeos qué significa para él la llamada “reverse migration” o migración inversa.
Cuando un periodista le preguntó:
— ¿Qué quiere decir con reverse migration?
—“Significa sacar a la gente que está en nuestro país. Sacarlos de aquí. Quiero sacarlos. Tenemos mucha gente en este país que no debería estar aquí, y que entró gracias a Biden”, respondió.
Las declaraciones llegan en medio de un endurecimiento sin precedentes de la política migratoria, con revisiones masivas de green cards de ciudadanos de 19 países, entre ellos Cuba y Venezuela, suspensión total de las decisiones de asilo y amenazas de desnaturalizar a inmigrantes que, según Trump, “no sean un activo para Estados Unidos”.
Trump también defendió la pausa indefinida en las decisiones de asilo tras el ataque en Washington D.C., en el que un ciudadano afgano disparó a dos miembros de la Guardia Nacional.
Cuando se le preguntó cuánto durará la suspensión, respondió:
—“Mucho tiempo. No queremos a esa gente. Ya tenemos suficientes problemas. No los queremos aquí”.
Ante otra pregunta sobre quiénes eran “esa gente”, Trump dijo que se refería a personas de países “no amistosos o fuera de control”, y mencionó a Somalia como ejemplo. También arremetió contra la congresista Ilhan Omar, sugiriendo incluso que debería ser expulsada del país.
Green Cards, asilo y ciudadanía bajo revisión
El presidente fue cuestionado sobre su intención de retirar la ciudadanía a naturalizados que, según él, “socaven la tranquilidad nacional”.
— ¿Planea desnaturalizar a inmigrantes?, fue la pregunta.
—“Si tengo el poder para hacerlo, lo haré. Absolutamente”, respondió el mandatario.
Trump ha insistido en que solo una política de “migración inversa” puede, en sus palabras, “arreglar” la situación migratoria del país. Y en el Air Force One dejó claro que su prioridad no es abrir menos la puerta, sino vaciar la casa.
Preguntas frecuentes sobre las políticas migratorias de Trump en 2025
¿Qué es la "migración inversa" propuesta por Trump?
La "migración inversa" es una política planteada por Trump para expulsar del país a quienes ya residen en Estados Unidos pero que, según su criterio, no deberían estar allí. Esta medida se centra no solo en detener la entrada de nuevos migrantes, sino en sacar a aquellos que considera no son un activo para el país. La política incluye la revisión de green cards y la desnaturalización de ciertos inmigrantes naturalizados.
¿Qué implicaciones tiene la suspensión de decisiones de asilo en EE.UU.?
La suspensión de decisiones de asilo en Estados Unidos implica que ninguna solicitud de asilo será procesada ni aprobada hasta que se revisen los protocolos de seguridad. Esta pausa afecta a miles de solicitantes que esperan una respuesta a sus casos y podría prolongarse indefinidamente, dejando a muchos en situaciones de extrema vulnerabilidad.
¿Qué países están en la "lista de preocupación" para la revisión de green cards?
Los países en la "lista de preocupación" incluyen Cuba, Venezuela, Afganistán, Irán, Somalia, Haití, y otros 14 países. Esta revisión exhaustiva afecta a ciudadanos de estos países que ya tienen residencia permanente en EE.UU. y podría resultar en demoras, solicitudes adicionales de documentación o incluso la revocación de residencias.
¿Cómo afectará la eliminación de beneficios federales a los no ciudadanos en EE.UU.?
La eliminación de beneficios federales para no ciudadanos implica que programas como Medicaid, asistencia alimentaria y subsidios para la vivienda ya no estarán disponibles para ellos. Esta medida forma parte de la política de "migración inversa" y busca reducir el atractivo de la inmigración al eliminar incentivos económicos para los migrantes.
¿Qué criterios usará Trump para la desnaturalización de inmigrantes?
Trump planea desnaturalizar a inmigrantes que, según él, socaven la tranquilidad nacional o no sean un activo para Estados Unidos. Los criterios incluyen vínculos con terrorismo, delitos graves, o ser considerados una carga pública. Esta política busca revertir la ciudadanía de aquellos que no cumplan con los estándares definidos por su administración.
