Trump quiere “reverse migration”: Sacar de EE.UU. a quienes “no deberían estar aquí”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a dejar claro que su objetivo no es solo frenar la llegada de nuevos migrantes, sino expulsar a quienes ya viven dentro del país, incluidos residentes legales y personas con procesos en curso.

Durante un intercambio informal con periodistas a bordo del Air Force One, difundido por la Casa Blanca, Trump explicó sin rodeos qué significa para él la llamada “reverse migration” o migración inversa.

Cuando un periodista le preguntó:

— ¿Qué quiere decir con reverse migration?

—“Significa sacar a la gente que está en nuestro país. Sacarlos de aquí. Quiero sacarlos. Tenemos mucha gente en este país que no debería estar aquí, y que entró gracias a Biden”, respondió.

Las declaraciones llegan en medio de un endurecimiento sin precedentes de la política migratoria, con revisiones masivas de green cards de ciudadanos de 19 países, entre ellos Cuba y Venezuela, suspensión total de las decisiones de asilo y amenazas de desnaturalizar a inmigrantes que, según Trump, “no sean un activo para Estados Unidos”.

Trump también defendió la pausa indefinida en las decisiones de asilo tras el ataque en Washington D.C., en el que un ciudadano afgano disparó a dos miembros de la Guardia Nacional.

Cuando se le preguntó cuánto durará la suspensión, respondió:

—“Mucho tiempo. No queremos a esa gente. Ya tenemos suficientes problemas. No los queremos aquí”.

Ante otra pregunta sobre quiénes eran “esa gente”, Trump dijo que se refería a personas de países “no amistosos o fuera de control”, y mencionó a Somalia como ejemplo. También arremetió contra la congresista Ilhan Omar, sugiriendo incluso que debería ser expulsada del país.

Green Cards, asilo y ciudadanía bajo revisión

El presidente fue cuestionado sobre su intención de retirar la ciudadanía a naturalizados que, según él, “socaven la tranquilidad nacional”.

— ¿Planea desnaturalizar a inmigrantes?, fue la pregunta.

—“Si tengo el poder para hacerlo, lo haré. Absolutamente”, respondió el mandatario.

Trump ha insistido en que solo una política de “migración inversa” puede, en sus palabras, “arreglar” la situación migratoria del país. Y en el Air Force One dejó claro que su prioridad no es abrir menos la puerta, sino vaciar la casa.