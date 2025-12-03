Cubana en España ve la nieve por primera vez: "Parece escarcha del refrigerador"

La creadora de contenidos cubana Olivia Solís Rojas, conocida en redes sociales como @tiempo_con_oli, compartió un video en Instagram que ha enternecido a sus seguidores, donde muestra su reacción al ver la nieve por primera vez desde que vive en España.

En las imágenes, Olivia se asoma a la ventana sorprendida al ver cómo la nieve comenzaba a caer y, sin poder contener la emoción, bajó a la calle para tocar la nieve con sus propias manos. “Parece escarcha del refrigerador”, exclamó entre risas mientras observaba los copos caer sobre su abrigo.

El momento, grabado de noche, refleja la autenticidad y el entusiasmo de la creadora cubana, quien no dudó en compartir con sus seguidores la alegría de vivir una experiencia nueva y muy distinta al clima tropical de Cuba.

La nieve era lo suficientemente densa como para acumularse en el suelo, y Olivia incluso logró hacer su primera bola de nieve, disfrutando como una niña de este instante mágico e inolvidable.