El chef cubano Ariel Patai continúa ganando reconocimiento en las Islas Canarias, donde su propuesta gastronómica en Patai Beach Club, en Fuerteventura, ha conquistado a locales y visitantes.
Su talento llamó la atención del popular bloguero español “Cenando con Pablo”, quien visitó el restaurante del cubano y quedó impresionado por la calidad y el sabor de sus platos.
Durante su visita, el crítico degustó un arroz meloso de chuletón, un arroz seco de langosta cubana, carabineros a la plancha y un postre de tarta de queso con pistacho, destacando la técnica y el equilibrio de sabores del chef.
Ariel reconoció que se sentía algo nervioso por la visita, pero la excelente valoración del bloguero fue una confirmación de su creciente éxito.
Más que un chiringuito, Patai Beach Club es un homenaje a la cocina tradicional y al producto local en las Islas Canarias.
El chef cubano ha hecho de su cocina una celebración de los alimentos naturales y de los procesos de cocción tradicionales. Su especialidad son los arroces, y su paella de autor, inspirada en la valenciana con un toque caribeño, ya empieza a hacerse famosa en la isla.
Preguntas frecuentes sobre el éxito del chef cubano Ariel Patai en Fuerteventura
¿Quién es el chef Ariel Patai?
Ariel Patai es un chef cubano que ha ganado reconocimiento en las Islas Canarias, especialmente en Fuerteventura, gracias a su propuesta gastronómica en el Patai Beach Club. Su cocina fusiona sabores mediterráneos y caribeños, destacándose por el uso de ingredientes frescos y técnicas tradicionales. Su especialidad son los arroces, incluyendo una paella de autor inspirada en la valenciana con un toque caribeño.
¿Qué hace especial a Patai Beach Club?
Patai Beach Club se distingue por ser más que un simple chiringuito de playa; es un restaurante que rinde homenaje a la cocina tradicional y al producto local de las Islas Canarias. Ariel Patai apuesta por ingredientes de primera calidad y procesos de cocción tradicionales, lo que convierte su cocina en una celebración de los sabores naturales.
¿Qué platos destacan en Patai Beach Club?
Entre los platos destacados de Patai Beach Club se encuentran el arroz meloso de chuletón, el arroz seco de langosta cubana y los carabineros a la plancha. Además, el restaurante ofrece un postre de tarta de queso con pistacho. La paella de autor de Ariel Patai, inspirada en la valenciana con un toque caribeño, ya empieza a hacerse famosa en Fuerteventura.
¿Cómo ha influido la salud en la cocina de Ariel Patai?
La salud juega un papel crucial en la cocina de Ariel Patai. Su interés por ofrecer opciones saludables se intensificó tras el diagnóstico de cáncer de su madre. Desde entonces, Patai se asegura de utilizar ingredientes frescos y naturales, adaptando menús para quienes tienen condiciones de salud específicas, con el objetivo de prevenir enfermedades como la diabetes y la hipertensión a través de la alimentación.
¿Qué reconocimiento ha recibido Ariel Patai por su propuesta culinaria?
Ariel Patai ha recibido elogios del bloguero español “Cenando con Pablo”, quien quedó impresionado por la calidad y el sabor de sus platos. Esta valoración positiva confirma el éxito creciente de Patai en las Islas Canarias y el reconocimiento de su talento en el ámbito gastronómico.
