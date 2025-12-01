Chef cubano triunfa con sus arroces en Fuerteventura, España

El chef cubano Ariel Patai continúa ganando reconocimiento en las Islas Canarias, donde su propuesta gastronómica en Patai Beach Club, en Fuerteventura, ha conquistado a locales y visitantes.

Su talento llamó la atención del popular bloguero español “Cenando con Pablo”, quien visitó el restaurante del cubano y quedó impresionado por la calidad y el sabor de sus platos.

Durante su visita, el crítico degustó un arroz meloso de chuletón, un arroz seco de langosta cubana, carabineros a la plancha y un postre de tarta de queso con pistacho, destacando la técnica y el equilibrio de sabores del chef.

Ariel reconoció que se sentía algo nervioso por la visita, pero la excelente valoración del bloguero fue una confirmación de su creciente éxito.

Más que un chiringuito, Patai Beach Club es un homenaje a la cocina tradicional y al producto local en las Islas Canarias.

El chef cubano ha hecho de su cocina una celebración de los alimentos naturales y de los procesos de cocción tradicionales. Su especialidad son los arroces, y su paella de autor, inspirada en la valenciana con un toque caribeño, ya empieza a hacerse famosa en la isla.