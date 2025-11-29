Régimen señala a otros dos cubanos en el exterior como “financistas” de un supuesto robo de remesas

El Ministerio del Interior (MININT) amplió este martes su ofensiva contra redes financieras informales al señalar a dos cubanos residentes en Estados Unidos y España como presuntos “financistas” de un entramado dedicado a desviar remesas y operar sistemas paralelos de pago al margen del control estatal.

Según trascendió en el Canal Caribe, las autoridades sostienen que ambos forman parte de un esquema que movía cientos de millones de pesos cada semana y que, según la versión oficial, constituye una amenaza directa para la estabilidad económica del país.

La acusación forma parte del expediente 862 de 2025, abierto en Santa Clara, donde la Dirección Técnica de Investigaciones asegura haber neutralizado una red que utilizaba un mecanismo de “compensación ilegal de finanzas”.

En este esquema, los llamados “financistas” —uno radicado en Estados Unidos y otro en España— negociaban con titulares de formas de gestión no estatal para pagar a proveedores extranjeros desde el exterior, mientras en Cuba se repartía el equivalente en pesos a los destinatarios de remesas sin pasar por los canales oficiales.

Según el informe televisivo, estos operadores se valían de una estructura organizada dentro del país, encabezada por un gestor, encargado de recoger el dinero en moneda nacional que generaban las mipymes y distribuirlo a través de una cadena informal que abarcaba provincias como Sancti Spíritus (en la zona de Trinidad) y Las Tunas.

En estos territorios, otros dos ciudadanos participaban en el traslado y entrega del efectivo, insertándose en nuevas subredes dedicadas a repartir las remesas.

Lo más leído hoy:

Los investigadores afirmaron que estas operaciones generaban “enriquecimientos millonarios”, incluyendo comisiones del 8 al 12 % sobre el valor de cada remesa y sobre el precio final de los productos comercializados por particulares en la isla.

Enfatizaron que los beneficiarios de estos esquemas “burlan las leyes” tanto de Cuba como de otros países, y que estas prácticas “afectan los programas de desarrollo económico” y tienen un impacto directo en la economía cotidiana de los ciudadanos.

Aunque el MININT insistió en que este no es un “enfrentamiento contra las formas de gestión no estatal”, advirtió que el crecimiento del sector privado ha favorecido la aparición de estructuras que funcionan fuera del banco estatal.

La institución justificó la operación alegando que estos esquemas son “modalidades de la guerra económica impuesta por el gobierno de Estados Unidos”, y aseguró que se han abierto procesos penales contra 10 personas implicadas, algunas detenidas bajo prisión provisional.

La ofensiva no se limita a Villa Clara. Un segundo caso, en el expediente 1021 de 2025, corresponde a Pinar del Río, donde un individuo operaba un punto privado de compraventa de divisas desde su propio domicilio, utilizando tasas del mercado informal y asistido por dos colaboradores: uno encargado de llevar dinero a zonas distantes y otro que promocionaba los servicios en redes sociales.

Un tercer entramado, más voluminoso, fue detectado en el municipio 10 de Octubre, en La Habana, con vínculos directos a mipymes que demandaban grandes cantidades de moneda nacional y divisas para sostener sus operaciones.

Las autoridades aseguran que más de cien investigaciones similares están en curso en todo el país, en un momento en que la isla enfrenta una triple crisis: económica, energética y epidemiológica, agravada tras el paso del huracán Melissa.

Para el MININT, cortar estas redes es esencial para “preservar el orden y la tranquilidad”, así como los flujos financieros que, afirman, deberían “tributar al interés social y común”.

La versión oficial insiste en que estas estructuras son responsables de que Cuba reciba menos del 10 % de las remesas por canales estatales.

Sin embargo, los críticos sostienen que su proliferación responde al colapso del sistema bancario, las demoras interminables y la falta de confianza en los mecanismos oficiales, factores que obligan a miles de familias a recurrir a vías alternativas.

Mientras avanza la investigación, el régimen continúa ampliando la narrativa contra los “financistas” en el exterior, a quienes presenta como organizadores de una red que “saquea” las remesas enviadas por los emigrados.

Pero, para muchos cubanos que dependen de estas vías informales para sobrevivir, la ofensiva estatal no es más que un intento de recuperar el control sobre un mercado que el propio Estado perdió hace años.