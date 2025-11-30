Crisis energética sin freno: Cuba enfrenta este domingo un déficit de 1,750 MW

Vídeos relacionados:

La crisis energética en Cuba continúa profundizándose y ya roza niveles de colapso estructural, según la propia información publicada este 30 de noviembre por la Unión Eléctrica (UNE).

La UNE reconoció que el servicio eléctrico estuvo afectado durante las 24 horas del sábado, con un pico de 1775 MW de déficit a las 6:30 pm, una cifra que deja claro que la estructura de generación no logra sostener ni siquiera la demanda mínima del país.

A primera hora de la mañana, a las 6:00 am de este domingo, la disponibilidad era de apenas 1570 MW ante una demanda real de 2460 MW, lo que significó comenzar el día con 950 MW ya en falta, incluso antes de que iniciara el horario de mayor consumo.

Para el horario de la media se estima una afectación de 1050 MW.

La situación del sistema es el resultado de un encadenamiento de fallos que se han ido agravando mientras el Gobierno intenta explicar la crisis sin asumir responsabilidades.

Entre los problemas más serios se encuentra la avería de la unidad 2 de la termoeléctrica Felton, una de las plantas clave para sostener la generación base del país.

A esto se suma que otras cuatro unidades termoeléctricas -Mariel 5, Santa Cruz 2, Carlos Manuel de Céspedes 4 en Cienfuegos y Nuevitas 6- permanecen fuera de servicio por mantenimientos que coinciden una y otra vez con momentos de máxima tensión para la población.

La generación térmica, que debería ser el soporte principal del SEN, continúa limitada y tiene 534 MW indisponibles, lo que deja al sistema operando con márgenes mínimos y extremadamente vulnerables.

Pero el mayor golpe proviene, como casi siempre, de la falta de combustible: la UNE reconoció que 96 centrales de generación distribuida están inoperantes por esta causa, lo que implica 895 MW fuera del sistema solo por carencia de diésel.

A este déficit se añaden otros 68 MW que no pueden funcionar debido a la falta de lubricantes.

En total, 963 MW se pierden exclusivamente por problemas relacionados con el suministro de hidrocarburos, una situación que ya no puede atribuirse a "tensiones temporales", sino al deterioro estructural de la cadena energética nacional.

Con un panorama así, el pronóstico para el horario pico es desolador.

La UNE prevé una demanda máxima de 3250 MW frente a una disponibilidad que no supera los 1570 MW. La consecuencia directa sería un déficit de 1680 MW, lo que se traduciría en una afectación estimada de 1750 MW para la noche.

En otras palabras: apagones prolongados y generalizados en todo el país.

Ni siquiera los 33 nuevos parques solares presentados por el Gobierno como parte de su estrategia para "aliviar" la crisis logran marcar una diferencia significativa.

Aunque produjeron 2255 MWh y alcanzaron 473 MW de potencia en el horario del mediodía, su aporte resulta insuficiente para compensar el desplome de la generación térmica, que sigue siendo el núcleo del sistema eléctrico cubano.

En La Habana, donde históricamente se han priorizado los circuitos, el panorama tampoco fue alentador.

La Empresa Eléctrica provincial confirmó que la capital estuvo afectada 10 horas y 45 minutos durante la jornada anterior, con un máximo de 287 MW desconectados a las 6:00 pm.

El servicio no se restableció completamente hasta las 9:45 pm, aunque durante la madrugada no hubo afectaciones.

Mientras tanto, el Gobierno continúa sin ofrecer un plan convincente que permita vislumbrar una salida.

La crisis actual ya no es consecuencia de eventos aislados ni de "roturas imprevistas": es el resultado acumulado de décadas de improvisación, abandono tecnológico y falta de inversiones reales en el sistema eléctrico nacional.

El país sigue apagado, y la única luz disponible es la de un discurso oficial que ya no consigue ocultar la profundidad del derrumbe.