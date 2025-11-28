Cuba amanece con más de 1,600 MW de déficit eléctrico y apagones en todo el país

Vídeos relacionados:

Cuba sigue sumida en una profunda crisis energética, con apagones que se extendieron durante las 24 horas del jueves 27 de noviembre, según el más reciente informe de la Unión Eléctrica (UNE).

El déficit de capacidad de generación alcanzó los 1,850 megavatios (MW) a las 7:00 p.m. del día anterior, una cifra que refleja la grave inestabilidad del Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

A las 6:00 a.m. de este viernes, la disponibilidad total del SEN era de solo 1,560 MW, frente a una demanda de 2,450 MW, lo que deja a 980 MW de los consumidores sin servicio. Para el horario de mayor consumo, la UNE prevé una afectación de 1,610 MW, lo que confirma que los apagones continuarán a lo largo del día.

Averías y mantenimiento

Entre las principales causas de la crisis se encuentran:

Avería en la Unidad 2 de la termoeléctrica (CTE) Felton, una de las más importantes del país.

Mantenimiento programado en las CTE Mariel (unidad 5), Santa Cruz (unidad 2) y Carlos Manuel de Céspedes (unidad 4), en Cienfuegos.

Limitaciones adicionales en la generación térmica, con 526 MW fuera de servicio.

La escasez de combustible y lubricantes continúa agravando la situación. Según el informe, 96 centrales de generación distribuida están detenidas, lo que representa 868 MW menos, además de otros 63 MW indisponibles por falta de lubricante. En total, 931 MW se encuentran afectados por esta causa.

Aunque los 33 nuevos parques solares fotovoltaicos produjeron 2,847 MWh el jueves, con una potencia máxima de 507 MW, su aporte sigue siendo insuficiente para compensar el déficit general del sistema.

Lo más leído hoy:

Apagones prolongados en La Habana

La Empresa Eléctrica de La Habana confirmó que la capital también sufrió afectaciones prolongadas. El servicio se interrumpió durante 14 horas y 25 minutos, con una máxima afectación de 290 MW a las 6:30 p.m. del jueves.

La electricidad se restableció parcialmente a las 2:50 a.m. de este viernes, pero la empresa reconoció que no se pudo cumplir la programación prevista, y que en la madrugada volvió a registrarse un nuevo déficit.

A pesar de los anuncios oficiales sobre la incorporación de nuevos parques solares y la entrada progresiva de unidades termoeléctricas en mantenimiento, la situación del SEN continúa siendo crítica.

La generación nacional sigue muy por debajo de la demanda, y la falta de combustible, sumada a las averías frecuentes, mantiene a la población cubana entre la oscuridad y la desesperación.