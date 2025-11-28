Régimen cubano promete alcanzar la “independencia eléctrica” en el 2035

El régimen cubano prometió este jueves un futuro de “independencia eléctrica”, pero lo vislumbran para el 2035. Lanzaron estas proyecciones estratégicas en medio de una de las crisis energéticas más graves de las últimas décadas.

La declaración fue en el marco de la 41 edición de la Feria Internacional de La Habana (FIAB 2025). El Ministerio de Energía y Minas presentó la Estrategia Nacional de Transición Energética, otro plan oficial, donde se pretende reducir la dependencia de los combustibles fósiles mediante un proceso dividido en tres etapas.

En la primera fase, el objetivo es alcanzar al menos un 24% de participación de fuentes renovables en la matriz energética.

La segunda etapa, prevista hasta 2035, busca lograr la llamada “independencia eléctrica”, elevando del 24% al 40% la generación con fuentes renovables. Aseguran que lo lograrán en apenas cinco años.

Calculan instalar unos 2.000 megawatts adicionales de energía solar fotovoltaica y 500 megawatts provenientes de bioeléctricas y parques eólicos. El restante 60% de la generación se cubriría con combustible nacional y gas acompañante de los pozos petroleros, lo que implicaría “recuperar el mantenimiento de las plantas térmicas y la producción de crudo nacional”.

Finalmente, la tercera etapa prevé que, para el año 2050, Cuba alcance el 100% de generación con fuentes renovables.

Más allá del optimismo del discurso oficial, los anuncios contrastan con la realidad cotidiana del país, donde los apagones se han convertido en una pesadilla.

En provincias como Granma, Holguín o Santiago de Cuba, los cortes eléctricos superan las 18 o 20 horas diarias, afectando el descanso, la alimentación y la salud de la población.

Mientras el Gobierno habla de una “transición energética desde la ciencia y la innovación”, las termoeléctricas nacionales continúan averiadas, el combustible escasea y la generación fotovoltaica apenas cubre una fracción mínima del consumo nacional.

El régimen ya ha realizado promesas similares en el pasado sin resultados concretos. Mientras tanto, el pueblo cubano continúa enfrentando apagones interminables, cocinando con leña, durmiendo sin ventiladores y viendo cómo el Estado promete luz para dentro de diez años.