Régimen cubano promete alcanzar la “independencia eléctrica” en el 2035

El régimen cubano prometió este jueves un futuro de “independencia eléctrica”, pero lo vislumbran para el 2035. Lanzaron estas proyecciones estratégicas en medio de una de las crisis energéticas más graves de las últimas décadas.
La declaración fue en el marco de la 41 edición de la Feria Internacional de La Habana (FIAB 2025). El Ministerio de Energía y Minas presentó la Estrategia Nacional de Transición Energética, otro plan oficial, donde se pretende reducir la dependencia de los combustibles fósiles mediante un proceso dividido en tres etapas.
En la primera fase, el objetivo es alcanzar al menos un 24% de participación de fuentes renovables en la matriz energética.
La segunda etapa, prevista hasta 2035, busca lograr la llamada “independencia eléctrica”, elevando del 24% al 40% la generación con fuentes renovables. Aseguran que lo lograrán en apenas cinco años.
Calculan instalar unos 2.000 megawatts adicionales de energía solar fotovoltaica y 500 megawatts provenientes de bioeléctricas y parques eólicos. El restante 60% de la generación se cubriría con combustible nacional y gas acompañante de los pozos petroleros, lo que implicaría “recuperar el mantenimiento de las plantas térmicas y la producción de crudo nacional”.
Finalmente, la tercera etapa prevé que, para el año 2050, Cuba alcance el 100% de generación con fuentes renovables.
Más allá del optimismo del discurso oficial, los anuncios contrastan con la realidad cotidiana del país, donde los apagones se han convertido en una pesadilla.
En provincias como Granma, Holguín o Santiago de Cuba, los cortes eléctricos superan las 18 o 20 horas diarias, afectando el descanso, la alimentación y la salud de la población.
Mientras el Gobierno habla de una “transición energética desde la ciencia y la innovación”, las termoeléctricas nacionales continúan averiadas, el combustible escasea y la generación fotovoltaica apenas cubre una fracción mínima del consumo nacional.
El régimen ya ha realizado promesas similares en el pasado sin resultados concretos. Mientras tanto, el pueblo cubano continúa enfrentando apagones interminables, cocinando con leña, durmiendo sin ventiladores y viendo cómo el Estado promete luz para dentro de diez años.
Preguntas frecuentes sobre la crisis energética en Cuba y la promesa de independencia eléctrica
¿Qué es la "independencia eléctrica" que promete el régimen cubano?
La "independencia eléctrica" que promete el régimen cubano es un objetivo fijado para 2035, en el cual se pretende que el 40% de la generación eléctrica del país provenga de fuentes renovables. Esta promesa se realiza en un contexto de crisis energética severa, con apagones prolongados que afectan a la población diariamente. La estrategia implica reducir la dependencia de combustibles fósiles y aumentar la generación de energía renovable, principalmente a través de parques solares y bioeléctricas.
¿Cuál es la situación actual de la crisis energética en Cuba?
La crisis energética en Cuba es crítica, con apagones que superan las 18 o 20 horas diarias en muchas provincias. El déficit de generación alcanza hasta 2,000 megavatios (MW), muy por encima de la capacidad disponible. Esto afecta la calidad de vida de los ciudadanos, quienes deben enfrentar altas temperaturas sin electricidad, lo que impacta negativamente en la salud y la economía del país.
¿Qué papel juegan los parques solares en la estrategia energética de Cuba?
Los parques solares son considerados la principal esperanza del régimen cubano para resolver la crisis energética. Actualmente, hay 32 de los 51 parques proyectados sincronizados al Sistema Eléctrico Nacional (SEN), con un aporte que sigue siendo insuficiente para cubrir la demanda nacional. Se espera que estos parques contribuyan a reducir la dependencia de combustibles fósiles y mitiguen la crisis energética, aunque la población aún no percibe mejoras significativas.
¿Por qué el régimen cubano no logra estabilizar el sistema eléctrico?
El régimen cubano no ha logrado estabilizar el sistema eléctrico debido a una combinación de factores, incluyendo el envejecimiento de las termoeléctricas, falta de mantenimiento, escasez de financiamiento y una infraestructura obsoleta. La dependencia de combustibles fósiles y la falta de recursos para invertir en nuevas tecnologías también agravan la situación. A pesar de las promesas de mejorar la situación, los problemas estructurales y financieros persisten, lo que dificulta la recuperación del sistema eléctrico nacional.
