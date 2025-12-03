Habla madre cubana tras perder a su hijo durante operativo policial en Miami: “Me lo mataron”

Vídeos relacionados:

“Me lo mataron en la sala, me lo mataron injustamente”. Con esas palabras, entre llantos y temblores, la cubana Yudimi Rodríguez describió el momento en que vio morir a su hijo durante un operativo policial en su propia casa, en el condado de Miami-Dade.

Su testimonio, grabado por Telemundo 51, muestra a una madre devastada que asegura no comprender por qué agentes armados irrumpieron en su vivienda y terminaron disparándole a su hijo.

Rodríguez afirma que todo ocurrió mientras la familia dormía, en su vivienda ubicada en 15513 SW 102nd Court, en la comunidad de Palmetto Estates. Ella, sus hijos, su esposo enfermo y dos menores. Según su relato, los agentes del SWAT arrancaron la puerta, los sacaron a la fuerza y en cuestión de segundos escuchó los disparos que acabaron con la vida del joven.

“Mi hijito de tres años vio cómo mataron a su hermano”, contó sollozando. “Lo acribillaron como si fuera un criminal. Él no tenía nada que ver con lo que estaban buscando”.

La familia identifica al fallecido como Christian Barata, un nombre que aparece de forma diferente entre los testimonios y reportes iniciales, pero que en ambos casos señala al hijo mayor de Rodríguez, un joven que, según ella, trabajaba en el aeropuerto y se preparaba para entrar al Army. Su otro hijo, Christopher Barata, quedó detenido durante el operativo.

Rodríguez niega por completo que su familia esté vinculada a delitos relacionados con pornografía infantil, la investigación que, según la sheriff del condado, Rosie Cordero-Stutz, motivó la intervención en la vivienda.

“Mis hijos trabajan, no usan drogas, no tienen problemas. No hicieron nada. No entiendo por qué entraron así ni por qué me lo mataron”.

Mientras la madre gritaba por respuestas, las autoridades ofrecían la primera versión oficial. La sheriff Cordero-Stutz declaró a medios locales que los agentes habían evacuado a dos adultos y un niño antes del tiroteo, y que un hombre armado salió a la puerta y “se enfrentó” a los oficiales.

La familia insiste en que eso no ocurrió. Afirma que nadie intentó abrir la puerta, que a su esposo lo redujeron sin explicación y que los agentes no anunciaron adecuadamente la entrada. También sostienen que podría tratarse de una equivocación, algo que la sheriff rechaza.

Rodeada de cintas policiales y cámaras, Yudimi apenas podía mantenerse en pie. “En un momento acabaron con mi vida, con mi casa”, dijo, repitiendo una y otra vez la misma frase: “Me lo mataron, me lo mataron”.

Como ocurre en todos los casos en los que agentes participan en un tiroteo, el Departamento de Cumplimiento de la Ley de Florida (FDLE) asumió la investigación. La familia adelanta que tomará acciones legales para esclarecer lo sucedido.