ETECSA informa sobre interrupción de las telecomunicaciones en algunas zonas de Matanzas

Una avería en el grupo electrógeno del Centro de Telecomunicaciones de Colón ha provocado una interrupción generalizada de los servicios de telecomunicaciones en varias localidades de la provincia de Matanzas, según informó la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba S.A. (ETECSA) a través de sus redes sociales oficiales.

“Debido a una afectación en el grupo electrógeno del Centro de Telecomunicaciones de Colón y, como consecuencia de la falta de fluido eléctrico, se interrumpen los servicios fijos, móviles y de datos en el territorio”, detalló la empresa en una nota informativa publicada este martes.

El corte ha impactado no solo al municipio de Colón, sino también a varios núcleos poblacionales de otros cinco municipios matanceros.

Durante los momentos de apagón, la mayoría de los servicios de telecomunicaciones quedan suspendidos en:

-Colón: cabecera municipal, México, CAI René Fraga, San José de los Ramos, Colón Oeste y Agüica.

-Calimete: 6 de Agosto, Amarillas, Manguito, Céspedes Rabí, CAI Reynold García.

-Los Arabos: San Pedro, Mayabón, Zorrilla Cuatro Esquinas, CAI Mario Muñoz.

-Perico: cabecera municipal y CAI España.

-Jagüey Grande: Agramonte, San José de Marcos, Torriente, San Bernardo.

-Ciénaga de Zapata: Playa Larga, Playa Girón, Soplillar, Los Hondones, Cayo Ramona y Pálpite.

Aunque el Centro de Telecomunicaciones de Colón dispone de baterías de respaldo, estas “no son suficientes para mantener el servicio durante toda la duración de los apagones”, explicó ETECSA.

“Solo permiten unas horas de funcionamiento tras el corte del fluido eléctrico”, añadió la empresa estatal.

Apagones y crisis energética: Un escenario recurrente

El incidente se suma a la compleja situación energética que atraviesa el país. Desde hace meses, Cuba enfrenta una severa crisis eléctrica que ha recrudecido los apagones en todo el territorio nacional.

Para este mismo martes la previsión de apagones, según el parte diario de la Unión Eléctrica (UNE), superará los 2,000 MW.

Las fallas en las termoeléctricas, la escasez de combustible y la falta de inversión en infraestructura han convertido los cortes eléctricos en una rutina diaria que afecta a hogares, centros de trabajo e instituciones claves, como las de telecomunicaciones.

La provincia de Matanzas, por su ubicación y características industriales, ha sido particularmente golpeada por esta situación.

ETECSA, como empresa estatal, depende de la disponibilidad energética del sistema eléctrico nacional para mantener su infraestructura operativa.

Aunque en centros clave como el de Colón existen sistemas auxiliares, estos no siempre garantizan estabilidad ante fallos prolongados o daños técnicos.

Silencio sobre el alcance real del problema

La nota de ETECSA no precisa cuánto tiempo lleva la afectación, ni ofrece una estimación sobre cuándo podrían restablecerse plenamente los servicios.

Tampoco menciona si el grupo electrógeno averiado será reparado o reemplazado próximamente.

El comunicado se limita a asegurar que sus “trabajadores laboran para solucionar la afectación” y a pedir disculpas por las molestias.

“Ofrecemos disculpas por las molestias ocasionadas”, cierra la nota publicada por ETECSA Matanzas, sin aportar más detalles sobre el origen de la falla ni sobre los protocolos de contingencia que se aplican en estos casos.

En un país donde el acceso a internet, la telefonía móvil y los datos han cobrado un rol esencial en la vida cotidiana, afectaciones como esta dejan en evidencia la fragilidad del sistema de telecomunicaciones.

En momentos de emergencia o desconexión eléctrica, la posibilidad de comunicarse depende de infraestructuras que muchas veces no están preparadas para soportar la demanda o los cortes de energía prolongados.

La situación en Matanzas no es aislada. En otras provincias del país también se han reportado interrupciones parciales o totales de servicios de ETECSA durante los apagones, lo que refuerza las dudas sobre la capacidad del sistema para sostener la conectividad básica bajo condiciones adversas.