Feminicidio en Palmira: Enfermera cubana muere a manos de su pareja en Cienfuegos

El feminicidio de la enfermera Rosy Ferrer en Cienfuegos revela la violencia de género en Cuba, donde la falta de refugios y leyes agrava la situación. OGAT y YSTCC confirman 42 feminicidios en 2025.

Miércoles, 3 Diciembre, 2025 - 18:38

Rosa Idania (Rosy) Ferrer Pérez/presunto agresor Arisbel Suárez © Facebook/Nio Reportando un Crimen
Rosa Idania (Rosy) Ferrer Pérez/presunto agresor Arisbel Suárez Foto © Facebook/Nio Reportando un Crimen

Una nueva tragedia vuelve a exponer la violencia que enfrentan las mujeres en Cuba: la enfermera Rosa Idania (Rosy) Ferrer Pérez, de 46 años, fue estrangulada por su pareja en el batey Elpidio Gómez, municipio Palmira, en Cienfuegos, según confirmó el Observatorio de Género Alas Tensas (OGAT) en sus redes sociales.

Rosy, reconocida en su comunidad por su labor en el sector de la salud, había sufrido violencia durante años a manos del presunto agresor: Arisbel Suárez. Su asesinato se produjo en el propio hogar que compartían, en un contexto donde las víctimas carecen de rutas efectivas de protección y recursos institucionales.

Publicación de Facebook/Alas Tensas

Alas Tensas pidió empatía hacia mujeres como Rosy, atrapadas en ciclos de violencia de los que resulta extremadamente difícil salir en un país donde no existen refugios estatales, acompañamiento psicológico integral, campañas preventivas ni un marco legal específico contra la violencia de género.

Más detalles del impactante caso

La página en Facebook “Nio Reportando un Crimen” informó que el presuntamente agresor se nombra Arisbel Suárez, conocido por el apodo “Felipillo”. 

Publicación de Facebook/Nio Reportando un Crimen

Suárez era la pareja de la víctima y había huido tras asesinarla en la noche del 30 de noviembre. Los informes apuntan a que el hombre fue quien golpeó y estranguló a la víctima, un hecho que estremeció a la comunidad.

Los reportes de vecinos y medios aseguran que Arisbel Suárez tiene antecedentes penales y habría estado preso por delitos vinculados a la matanza ilegal de ganado.

Un feminicidio verificado por redes comunitarias y observatorios independientes

El crimen fue reportado por ciudadanos, activistas y medios independientes, y posteriormente verificado por las redes de observación comunitaria de OGAT y  Yo Sí Te Creo en Cuba (YSTCC), que confirmaron los hechos con fuentes locales.

Las plataformas mantienen un registro paralelo ante la ausencia de estadísticas oficiales y la falta de reconocimiento del feminicidio como categoría legal en Cuba.

Las cifras que revelan una emergencia nacional

Según los datos actualizados de OGAT y YSTCC hasta el 3 de diciembre de 2025, en Cuba se contabilizan: 

42 feminicidios

1 asesinato de hombre por motivos de género

16 intentos de feminicidio

3 casos aún en verificación

Además, están en proceso de investigación:

1 caso en Santiago de Cuba

2 en Camagüey

2 en Artemisa

1 en Villa Clara

1 en Granma

Estas cifras, sostenidas únicamente por organizaciones independientes, evidencian un vacío institucional que deja a las mujeres desprotegidas y sin mecanismos eficaces para denunciar, huir o recibir apoyo.

Condolencias

Alas Tensas expresó sus condolencias a los hijos adultos de Rosy, sus familiares, allegados y pacientes, quienes hoy la lloran y la recuerdan en redes sociales.

La muerte de Rosy, como la de tantas otras mujeres en la Isla, es una advertencia urgente: sin políticas públicas reales, sin refugios, sin protección y sin voluntad estatal, la violencia machista seguirá cobrando vidas.

Preguntas frecuentes sobre el feminicidio y la violencia de género en Cuba

¿Qué ocurrió con la enfermera Rosa Idania Ferrer Pérez en Cienfuegos?

Rosa Idania Ferrer Pérez, una enfermera cubana, fue asesinada por su pareja, Arisbel Suárez, en el batey Elpidio Gómez, municipio Palmira, en Cienfuegos. El feminicidio fue confirmado por el Observatorio de Género Alas Tensas (OGAT) y destaca la falta de protección y recursos para las mujeres en Cuba, donde no existen refugios estatales ni un marco legal específico contra la violencia de género.

¿Cuántos feminicidios se han registrado en Cuba en 2025?

Hasta el 3 de diciembre de 2025, se han registrado 42 feminicidios en Cuba, según datos de los observatorios Alas Tensas y Yo Sí Te Creo en Cuba. Estos números reflejan la grave situación de violencia contra las mujeres en la isla y la falta de respuesta efectiva del Estado para abordar el problema.

¿Qué medidas han tomado las organizaciones feministas ante la violencia de género en Cuba?

Las organizaciones feministas independientes, como Alas Tensas y Yo Sí Te Creo en Cuba, han exigido al gobierno cubano la promulgación de una ley específica contra la violencia de género y la creación de refugios, líneas de emergencia y mecanismos eficaces de denuncia. Sin embargo, hasta la fecha, estas demandas no han sido atendidas por el gobierno cubano.

¿Existen estadísticas oficiales sobre feminicidios en Cuba?

El gobierno cubano publicó que en 2024 hubo 76 mujeres víctimas de feminicidio, aunque no utiliza el término "feminicidio" en los informes oficiales. Las organizaciones feministas cuestionan estas cifras y mantienen registros independientes que indican un menor número debido al subregistro de casos y la falta de transparencia en las estadísticas oficiales.

COMENTAR

Redacción de CiberCuba

Equipo de periodistas comprometidos con informar sobre la actualidad cubana y temas de interés global. En CiberCuba trabajamos para ofrecer noticias veraces y análisis críticos.

Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.

