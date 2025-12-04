Feminicidio en Palmira: Enfermera cubana muere a manos de su pareja en Cienfuegos

Vídeos relacionados:
Una nueva tragedia vuelve a exponer la violencia que enfrentan las mujeres en Cuba: la enfermera Rosa Idania (Rosy) Ferrer Pérez, de 46 años, fue estrangulada por su pareja en el batey Elpidio Gómez, municipio Palmira, en Cienfuegos, según confirmó el Observatorio de Género Alas Tensas (OGAT) en sus redes sociales.
Rosy, reconocida en su comunidad por su labor en el sector de la salud, había sufrido violencia durante años a manos del presunto agresor: Arisbel Suárez. Su asesinato se produjo en el propio hogar que compartían, en un contexto donde las víctimas carecen de rutas efectivas de protección y recursos institucionales.
Alas Tensas pidió empatía hacia mujeres como Rosy, atrapadas en ciclos de violencia de los que resulta extremadamente difícil salir en un país donde no existen refugios estatales, acompañamiento psicológico integral, campañas preventivas ni un marco legal específico contra la violencia de género.
Más detalles del impactante caso
La página en Facebook “Nio Reportando un Crimen” informó que el presuntamente agresor se nombra Arisbel Suárez, conocido por el apodo “Felipillo”.
Suárez era la pareja de la víctima y había huido tras asesinarla en la noche del 30 de noviembre. Los informes apuntan a que el hombre fue quien golpeó y estranguló a la víctima, un hecho que estremeció a la comunidad.
Los reportes de vecinos y medios aseguran que Arisbel Suárez tiene antecedentes penales y habría estado preso por delitos vinculados a la matanza ilegal de ganado.
Un feminicidio verificado por redes comunitarias y observatorios independientes
El crimen fue reportado por ciudadanos, activistas y medios independientes, y posteriormente verificado por las redes de observación comunitaria de OGAT y Yo Sí Te Creo en Cuba (YSTCC), que confirmaron los hechos con fuentes locales.
Las plataformas mantienen un registro paralelo ante la ausencia de estadísticas oficiales y la falta de reconocimiento del feminicidio como categoría legal en Cuba.
Las cifras que revelan una emergencia nacional
Según los datos actualizados de OGAT y YSTCC hasta el 3 de diciembre de 2025, en Cuba se contabilizan:
42 feminicidios
1 asesinato de hombre por motivos de género
16 intentos de feminicidio
3 casos aún en verificación
Además, están en proceso de investigación:
1 caso en Santiago de Cuba
2 en Camagüey
2 en Artemisa
1 en Villa Clara
1 en Granma
Estas cifras, sostenidas únicamente por organizaciones independientes, evidencian un vacío institucional que deja a las mujeres desprotegidas y sin mecanismos eficaces para denunciar, huir o recibir apoyo.
Condolencias
Alas Tensas expresó sus condolencias a los hijos adultos de Rosy, sus familiares, allegados y pacientes, quienes hoy la lloran y la recuerdan en redes sociales.
La muerte de Rosy, como la de tantas otras mujeres en la Isla, es una advertencia urgente: sin políticas públicas reales, sin refugios, sin protección y sin voluntad estatal, la violencia machista seguirá cobrando vidas.
