Feminicidio en Ciego de Ávila: Maestra muere a manos de su expareja tras semanas de acoso

Miriela Mesa Hernández, una maestra cubana que residía en Ciego de Ávila, fue asesinada por su expareja este domingo, pese a las denuncias tras varias semanas de acoso e intimidación, un crimen que elevó a 38 las víctimas de feminicidio en Cuba durante 2025, según confirmaron plataformas independientes.

Mesa, de 45 años y madre de una niña de seis, trabajaba en la escuela primaria Carlos Manuel de Céspedes, en la localidad de Falla, en el municipio Chambas, donde era “reconocida por su labor docente y su entrega a la comunidad”, informaron este martes en un comunicado los observatorios de género Alas Tensas (OGAT) y Yo Sí Te Creo en Cuba (YSTCC), quienes llevan un subregistro de los casos de violencia machista en el país.

De acuerdo con los testimonios que obtuvieron ambas organizaciones y las declaraciones de Yoania González Castillo, sobrina de la víctima, el asesinato ocurrió entre las 6:00 y 7:30 p.m. del 2 de noviembre, en un sitio conocido como el “Parque de las Mentiras”, en el central de Falla.

La expareja de Mesa, Osvany Noa, ha sido identificado como el presunto agresor, quien “la habría estado acosando y amenazando durante semanas tras la separación”, situación que fue ignorada por las autoridades, advirtieron OGAT y YSTCC. Días antes del feminicidio, residentes en el poblado vieron al hombre intimidando y comportándose de forma violenta con ella.

Según aseguraron las fuentes consultadas, Noa atacó a la mujer hasta la muerte, luego le robó el teléfono móvil y la bicicleta, y huyó del lugar. Aún continúa prófugo de la justicia.

Horas después del crimen, comenzaron a trascender estremecedores detalles del hecho en redes sociales, a través de denuncias de pobladores de Falla. Según testigos, la víctima fue privada de la vida en una brutal agresión cometida en presencia de su pequeña hija.

El asesinato de Mesa, descrita por sus allegados como una mujer “noble, alegre y dedicada a la enseñanza”, ha causado una profunda conmoción en la comunidad.

Los observatorios alertaron que “este caso pone nuevamente en evidencia la ausencia de mecanismos efectivos de protección frente a la violencia machista en Cuba” y denunciaron que, “a pesar de los antecedentes de acoso, amenazas y denuncias públicas, no se adoptaron medidas preventivas que pudieran haber evitado el crimen”.

En otro post difundido este martes, OGAT y YSTCC exigieron a la policía que “se informe claramente y por los canales establecidos sobre el paradero del agresor” de Mesa. Además, confirmaron otros dos feminicidios, que habían sido reportados en octubre y septiembre pasados.

Verificaron el feminicidio social de la joven Heidy León Domínguez, una transportista privada que fue ultimada con “extrema violencia” la noche del 23 de octubre, en San Miguel del Padrón, La Habana, por desconocidos que “intentaron arrebatarle sus pertenencias”.

La niña y la pareja de León, quienes se encontraban con ella, también resultaron heridas de gravedad. La víctima residía y trabajaba con su bicitaxi eléctrico en el reparto Altahabana, en Boyeros, señaló la nota.

También fue corroborado el feminicidio de Maidelín Reyes Hernández, de 49 años, el 24 de septiembre, a manos de su expareja, quien invadió su hogar en el reparto El Van, en Vertientes, Camagüey. Reyes tenía una hija y dos nietas que estaban bajo su cuidado.

OGAT y YSTCC afirmaron que, en los últimos días, “Cuba atraviesa un ascenso alarmante de la violencia machista, con varios casos reportados en diferentes provincias”, y documentaron otros dos intentos de feminicidio, que elevaron a 15 el total contabilizado durante este año.

Además, señalaron que están verificando otras alertas recibidas a través de sus canales. Al menos un caso, respectivamente, en las provincias de Santiago de Cuba, Villa Clara y Mayabeque.

Ambas organizaciones recordaron a la ciudadanía que “denunciar estos crímenes no es un delito, sino un acto de defensa de los derechos humanos y de exigencia de justicia frente a la impunidad”.

Al mismo tiempo, reiteraron su “compromiso con la memoria de las víctimas y la protección de las mujeres cubanas”, aun en medio de un contexto de constante criminalización del trabajo de los observatorios que visibilizan la violencia de género en Cuba.

Desde 2019 hasta el 1 de octubre de este año, las plataformas independientes documentaron 300 feminicidios en Cuba, cifra que representa sólo un subregistro de la violencia machista que persiste en la isla.